Waffenstillstand Treibstoff-Lkw überqueren wieder Grenze zwischen Israel und Gazastreifen

Mail an die Redaktion Am späten Sonntagabend war nach dreitägiger Gewalteskalation eine Waffenruhe in Kraft getreten, die zunächst hielt. Foto: Ilan Assayag/JINI via Xinhua/dpa

Nach Inkrafttreten eines Waffenstillstands zwischen Israel und der radikalislamischen Organisation Islamischer Dschihad sind am Montagvormittag erste Lastwagen mit Treibstoff über die wieder eröffnete Grenze in den Gazastreifen gefahren.

Ein AFP-Journalist beobachtete, wie mehrere Lkw den Grenzübergang Kerem Schalom zum südlichen Gazastreifen überquerten. Am späten Sonntagabend war nach dreitägiger Gewalteskalation eine Waffenruhe in Kraft getreten, die zunächst hielt.







Israel hatte zwei Grenzübergänge zum Gazastreifen bereits vor der jüngsten Eskalation geschlossen. Aufgrund der Schließung hatte nach Angaben der Betreiberfirma am Samstag das einzige Kraftwerk in dem Palästinensergebiet abgeschaltet werden müssen, da kein Diesel mehr in die Enklave gelangte. Der oberste Krankenhausdirektor im Gazastreifen hatte am Wochenende vor einer „medizinischen Krise“ gewarnt, falls binnen weniger Tage keine Medikamente oder Treibstoff in den Gazastreifen gelangen würden.

Wiederaufnahme des Zugverkehrs im Grenzgebiet

Die Öffnung der Grenzübergänge hatte die zum israelischen Verteidigungsministerium gehörende Behörde Cogat angekündigt, die für die Koordination ziviler Aktivitäten in den Palästinensergebieten zuständig ist. Die Übergänge würden am Montag „für humanitäre Bedürfnisse“ wieder eröffnet, erklärte Cogat in einer Mitteilung.

Die Rückkehr zur Routine geschehe „in Zusammenhang mit den Entwicklungen und der Situation und solange die Sicherheit respektiert wird“. Israel kündigte zudem die Wiederaufnahme des Zugverkehrs im Grenzgebiet zum Gazastreifen an und hob für Bürger auf der israelischen Seite der Grenze die Pflicht auf, sich in Schutzräumen aufzuhalten.

Israel hatte seit Freitag Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen bombardiert. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben 44 Menschen getötet und 360 weitere verletzt. Als Reaktion auf die Luftangriffe feuerte der Islamische Dschihad hunderte Raketen Richtung Israel ab.

− afp