Regensburg Tristar-Teams geben sich kämpferisch In Viernheim fand das vorletzte Mannschaftsrennen der 2. Bundesliga Süd im Triathlon statt.

Die beiden Tristar-Teams mit den Teamleitern Frank Eckert und Sebastian Lucas Foto: Natalie Pult

Regensburg.Es wurde im Wettkampfformat 0,75 km Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen ausgetragen. Dabei erreichten die Damen sowie die Herren von Tristar mit einer homogenen Mannschaftsleistung Platz 6 bzw. 7 innerhalb der Bundesligateams, wie Tristar mitteilt.

Die Frauen wurden beim Schwimmen durch den starken Auftritt von Karin Jung in ihrer Paradedisziplin angeführt. Auf der Rad- und Laufstrecke zeigten Krissi Buser und Ines Bradshaw ihre Dominanz und konnten durch kluges Teamwork das Ergebnis abrunden. Komplettiert wurde das Team, das in der stärksten Besetzung antrat, durch Tamara Colditz.

Ähnlich stabil präsentierte sich auch das Herrenrennen von Tristar. Wie an einer Kette gereiht, wurde im 50-m-Freibecken geschwommen, ehe Julian Sterner seinen ganzen Druck auf den Pedalen an das Team weitergab, um beim abschließenden Laufen die Plätze zu verteidigen. Die Herren traten in der Besetzung Julian Sterner, Yannic Baier, Jonas Fischer, Luca Bauer und Marc Braun an.

Vor dem Finale in der 2. Bundesliga Süd am Sonntag in Baunatal belegen beide Mannschaften in der Tabelle Platz fünf unter neun Frauen- bzw. 16 Herrenteams. Diese Plätze gilt es nun zu halten.