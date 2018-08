Handel Trump droht wieder mit Autozöllen US-Präsident Donald Trump fegt den Kompromissvorschlag der EU vom Tisch. Die Furcht vor einem Handelskrieg wächst.

Von Thomas Spang

Trump beschwert sich über das Konsumverhalten der Europäer. Foto: afp

Washington.US-Präsident Trump weist das Angebot der Europäer zurück, sämtliche Einfuhrsteuern auf Fahrzeuge im transatlantischen Warenverkehr abzuschaffen. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte am Donnerstag in Washington vorgeschlagen, „unsere Autozölle auf null zu reduzieren“, wenn die USA dies auch täten. „Das ist nicht gut genug“, sagte Trump in einem Exklusiv-Interview mit „Bloomberg“ zu dem Vorstoß aus Brüssel. Der US-Präsident beschwerte sich über das Konsumverhalten der Europäer, „ihre Autos zu kaufen, nicht unsere.“

Trump ließ in dem Interview wenig Zweifel, dass ein möglicher Handelskrieg mit der Europäische Union trotz der überraschenden Annäherung mit Juncker im Juli längst nicht vom Tisch ist. Die EU sei „fast so schlimm wie China, nur kleiner“. In diesem Zusammenhang kritisierte Trump auch die die Währungspolitik der EZB, die den Euro zu Lasten des Dollar schwäche. „Wir konkurrieren auch gegen den Euro. Sie lassen ihn fallen, fallen, fallen.“

Trump: USA werden unfair behandelt

Die EU-Kommission bemüht sich an einer zweiten Front, den angedrohten Rückzug der USA aus der Welthandelsorganisation WTO zu verhindern. Unterhändler berieten in den vergangenen Tagen mit Vertretern der US-Regierung und Japans in Washington über Reformen der Organisation, die Washington 1994 mit aus der Taufe heben half.

„Das war der schlechteste Handelsdeal, den wir jemals eingegangen sind“ Donald Trump, US-Präsident



Trump wiederholte in dem Bloomberg-Interview die Drohung, die WTO zu verlassen. Die USA würden unfair behandelt. „Das war der schlechteste Handelsdeal, den wir jemals eingegangen sind.“ Ein Dorn im Auge ist Trump dabei die Mitgliedschaft Chinas in der WTO, das aus seiner Sicht besser behandelt werde als die USA. Eine Analyse des „Cato Institutes“ in Washington ergab, dass die USA bei der WTO besser fahren als die meisten anderen Mitglieder. Das trifft sowohl auf Klagen gegen die eigenen Handelspraktiken als auch die gegen anderer Staaten zu.

Kanadische Außenministerin will helfen

Während Trump auch gegenüber China den Ton verschärft und das Inkrafttreten weiterer Strafzölle in der kommenden Woche ankündigt, gibt es nach der Teileinigung zwischen den USA und Mexiko Hoffnung bei den NAFTA-Verhandlungen. Die kanadische Außenministerin Cynthia Freehand wollte am Freitag versuchen, bestehende Hürden aus dem Weg zu räumen. Präsident Trump setzt im NAFTA-Streit seinerseits auf volle Konfrontation. „Kanada wird an irgendeinem Punkt einen Deal machen“. Das könne an diesem Freitag sein oder in der Zukunft. „Letztlich haben sie keine andere Wahl“.

