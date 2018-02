Gewalt Trump irritiert Überlebende Der US-Präsident überlegt, Amerikas Klassenzimmer aufzurüsten. Dazu bedient er sich der Lieblingsidee der Waffenlobby NRA.

Von Thomas Spang

Mail an die Redaktion Während einer hochemotionalen Gesprächsrunde mit Überlebenden des Schulmassakers von Florida hat US-Präsident Donald Trump einen drastischen Vorschlag lanciert. Foto: afp/Mandel NGAN

Washington.Über weite Strecken wirkte die „Live“ übertragene Runde mit 40 Schülern, Eltern und Lehrern im „State Dining Room“ echt. Der Präsident stellte im Halbkreis vier Fragen, und ließ die Betroffenen und Überlebenden von Schul-Massakern zu Wort kommen. Ein von den Kameras eingefangener Spickzettel in Trumps Hand erinnert den Präsidenten unter dem Stichwort „I hear you“ daran, Mitgefühl zu zeigen.

Das gelingt Trump über eine Stunde lang erstaunlich gut. Dann ergreift er selber das Wort. Der Charakter der Veranstaltung ändert sich. Die Opfer und Angehörigen der Massenschießereien werden zur Kulisse für einen Präsidenten, der Ideen der Waffenlobby NRA propagiert.

Ein Plan im Sinne der NRA

Trump spricht über Aaron Feis, den Football-Trainer der Douglas High School in Parkland, Florida, der bei dem Blutbad vor genau einer Woche ein paar Schülern das Leben rettete, weil er sich zwischen sie und den Mörder stellte. „Hätte der Trainer eine Waffe in seinem Spind gehabt (...), dann wäre er nicht derjenige gewesen, der rennen musste“, spekuliert der Präsident. „Er hätte geschossen und das wäre das Ende gewesen“.

Wie bei Piloten denke er darüber nach, Lehrer in Amerikas Schulen das Mitführen von Waffen zu erlauben. Trumps Argument: Es dauerte viel zu lange, bis Einsatzkräfte der Polizei vor Ort waren. Natürlich funktioniere das nur, wenn die Lehrer richtig an den Waffen ausgebildet sind.

Als der Präsident dann darum bat, per Handzeichnen zu signalisieren, wer mit der Idee einverstanden sei, fiel bei den Analysten der Groschen. Die Runde war ein Testlauf für einen Aktionsplan, der darauf abzielt, Amerikas Klassenzimmer aufzurüsten.

Die mächtige Waffenlobby NRA wirft den Demokraten vor, das jüngste Schulmassaker politisch zu instrumentalisieren. Die Gegner des Rechts auf Waffenbesitz würden Sicherheitsmängel an Schulen außer Acht lassen, sagte NRA-Vize Wayne LaPierre am Donnerstag.

Die Maßnahmen, die der Präsident andeutete, tun der NRA nicht weh. So stellte Trump Nachbesserungen bei den Hintergrund-Überprüfungen in Aussicht. Er werde „sehr stark“ prüfen, was getan werden könne, mental Kranke und vorbestrafte Personen am Kauf von Waffen zu hindern. Mit keinem Wort erwähnte er das große Problem der Privatverkäufe bei Waffenschauen oder im Internet, für die keine Überprüfungen vorgesehen sind. Ebenfalls signalisierte Trump, über eine von 18 auf 21 Jahre angehobene Altersgrenze beim Erwerb einer Waffe nachdenken zu wollen. Schließlich wies er das Justizministerium an, Zubehör, das halbautomatische Waffen in Maschinengewehre verwandelt, strikt zu regulieren. Der Haken an der Idee: Auf dem Gerichtsweg kann eine solche Änderung über Jahre aufgehalten werden.

Die Gretchenfrage für Trump

Dass der „Live“ übertragene Empfang nicht bloß zu einer Schauveranstaltung geriet, lag an den Gästen. Die beherzigten nach dem Gebet die Aufforderung von Vizepräsident Mike Pence, frei von der Seele zu sprechen. Andrew Pollack ließ sich das nicht zwei Mal sagen. Am Tag des Parkland-Massakers, bei dem seine Tochter starb, lief er mit einem „Trump 2020“ T-Shirt über das Schulgelände. Pollack stellte Trump die Gretchenfrage: „Wie viele Kinder müssen noch erschossen werden?“ Seine Tochter sei von neun Kugeln durchsiebt worden und liege nun auf dem Friedhof. „Eine Schulschießerei hätte reichen sollen, das Problem zu lösen. Lösen Sie es!“ Trump hörte stumm zu, schaute kurz auf seinen Spickzettel und gelobte: „Ich trauere mit Ihnen. Wir werden für Sie kämpfen.“

