USA „Trump muss aus dem Amt entfernt werden“ Der Regensburger Professor Stephan Bierling kritisiert die Republikaner scharf. Sie hätten zu lange zugesehen und mitgemacht.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Nach den schweren Randalen am Kapitol erwägen Mitglieder der Regierung von Donald Trump offenbar, den scheidenden US-Präsidenten mithilfe einer Verfassungsklausel abzusetzen. Foto: Evan Vucci/picture alliance/dpa

Regensburg.Die Ära Trump endet mit einer „beispiellosen Attacke auf das Zentrum der amerikanischen Demokratie“, sagt der renommierte USA-Kenner Professor Stephan Bierling. Nichts anderes sei der Sturm auf das Kapitol gewesen. Der Präsident sei als „Aufrührer und Anführer eines Mobs“ aufgetreten, der eine legale und völlig eindeutige Wahl nicht anerkennen wolle. Das habe es in der mehr als 230-jährigen Geschichte der USA noch nie gegeben. Für Bierling, der seit Mai 2000 die Professur für Internationale Politik und Transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg leitet, hat Trump eindeutig eine Mitschuld an der Gewalt und es kann nur eine Konsequenz geben: „Er muss aus dem Amt entfernt werden.“ Doch wie wahrscheinlich ist das?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######### ### ########### ### #######



Foto: Stefan Obermeier

###### ############, ### ########## ### ##-########### #### ############## ###### ####### ########## #####, ######## ### ##### ############# ### ##-##########. ####### ### ### ########### ### ########### ##### ### ######## #######. ############# ###, #### ### ######### „#######“ ###, ### ######### ### ########### ###### ##### #########. ######### ### ##### „###########“ #### ##### #########. ####### #### ######## ######### #### ####### ##################. ######## #########, #### ############# #### ##### ### ## ##### ######### #### ######## ##### #######. ## ###### ### ################### ### ########### ### ########### ######. ### ########### ######## ### ####### ### ######## ### ##### #########, #### #### ########### ##### #################### ### ##### ########. #### ### ######### #### ##### ## #### ########, ### ### ######## ############# ######.

## ###### #### ### ### ##-#### ############ #### „####### #####. ###### ##### ## ###### ####. #### ######“ ### ######## ### ################, ### ### ###### ######### ######## ###. ##### ### ### ########## ### ########## ### ################## ######## ### ## ### ### ############## ### ### ########## ###### ### ### ### ######## ###### ############### #######. ### ####### ### ### ####### „##### ## ### ########### ######, ### ### ### ##### #### #### ###### #####“, ###### ######## ### ####. ##### ### ######## #### ## ###########, #### ## ### ############ ### ########## #####, #### ## ### ###### ###. ##### ###### ### ###### ############# #### ### ########## ### #### #### #############.

##### ### ########## ##########

#### ### ## ### ####### „#####“ ########## ##### ##### ######### #####, ##### ######## ###### ###, #### ###: „##### ### #### ###### ###########.“ ## #### ##### ### ########## #########, ####### ########## ##########. ## ##### ##### „##########“ ######### #### ### ####### ### ########## ########### ######## ##### #### ### ########## ########### ##### ###### #######. ####### ######## ### „######## ########“. ##### #### #### ### ############## ####### ### ############ #############. ## #### ####### ### ########## #######, ### ### ########## ###### ## #### #####.

### ### ############### ###### ###### ######## ##### #####. ### #### #### ### „############# ### ############ ### #####“ ###### ######. ######### ###### ############ ##### „########## ###### ########“ #######. ### ######## #####, #### ### ### ###### ############ ##### ########### #####, ##### ### ###### ########. ### ##### ### ## ##### ######## ######, #### ### ######################. ## #### #### ##########, #### ######### ###### ######## ################## ### ### ################ ###### #########.

### ###### ### ###### ####### ### ###### ##### ### #### ## ######### ##### ### ######## ######### ### ##### #######. ## #### #### ### #### ### ### ######## #### #######. ### ########## ###### ### ### ###### ## ######, ### ### #######, ##### ### ######## ##############.

###### ### ### ######## ##########

##### ####### ##### ############## ######### ##### ##. ### ###### ### #### ## ##### ############# ####### ### ####### ### ########. ### ########## ##-######### ############ ######### #### ### ######## ######. ### ##### ## ###### – ######### ############# – ### ### ######-########## ########.

######## ### ### ####### ### ##### ####### ### #####, ## ### ##### ##### ######## #### ### ####### ### ### ##-################# ####### - ######## ########### ## ########## ##### ########## ############ #### ########### ##########. ####### ###### ###### ## ######### ### ### #########. ## ##### #######: „### ###### ####. ### #### #### #########.“

### ############ ##################### ###### ###### (###), ######## ### ########### ###########, ##### ### ## ##### ##### ###. „### ######### ##### #### ### #### ### ### ######### ###### ########, ##### ### ############## ## ####. #############, #### ##############, #### ####### ### ####### ### ###### ##### ######## ###. #### #### ###### ################# ## ######## ### ##### ####“, ####### ######.