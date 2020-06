Merken

Mail an die Redaktion Die Proteste nach dem Tod von George Floyd bleiben nicht immer gewaltfrei. Foto: Johannes Eisele/AFP Foto: JOHANNES EISELE/AFP

Regensburg.Wenn Unruhen die Sprache der Überhörten sind, machen diese nun mehr als deutlich auf sich aufmerksam. Zuerst gingen nach dem gewaltsamen Tod Floyds in Minneapolis ein Polizeirevier, Supermärkte und Restaurants in Flammen auf. Nun scheint das ganze Land zu brennen. Wie zuletzt 1968 nach dem Tod Martin Luther Kings, von dem die Beobachtung stammt. Heute wie damals mahnen wohlmeinende Bürgermeister und Gouverneure dazu, friedlich zu demonstrieren. Gewalt, so predigen sie den Demonstranten, sei keine Lösung. Ein Appell, der bei vielen verpufft, die darin einen empörenden Doppelstandard erkennen. Sehen sich Afroamerikaner doch permanent einem ungerechten System staatlicher Gewalt ausgesetzt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### #### ##### ### ##-######### #####, „####### #####“ ### ############# ###########. ###### ##### ######### ##### #### ########### ########### ###########, ### ####### ## ######. „#### ### ######## #######, ##### ### ######## ##“, ######## ## ### ##### #### ##### ## ##### #### #### ### ####################### ##### #################### ###. ##### ### ###### #################, ###### ### „#######-##-#####“ #########. ### ####### „############# #############“, ### ##### ### ###### ############## ### ################## ###### ###### ########, #### ############### ### ### ########### ### ######## ### ############# ### ## ###### ####### ######## ########.

####### ####### ########### #####

### ##########, ### ### ### ####### ##########, #### ### ###########, ### ### ##### ### ### ############ ### ############# ######### ##### ########## ###. ## ############ ########### ######### ######## ## ####### ### ### ####### ### ### ### ###### #############, ####### ############## ### #####-##-####### ####### ## ###### ########. ### ###### ## ### ### ### ###### #####, ####### ##### ### ### ##### ####. ### ### ##### ##### ### ##### ############ ###, ####### ################ #### ########## ######, ### ##### ##### ######## ####. #####-## ### ####### ##### ### #### ############### ############. ### ### ### ##### ############# ########## ##### ### ### ######, ## ### ### ##### ########## ### ###### ### ###### ################## ######## #####. ### ########### ############# ############## ####### ####. ### ####### ## ### ####### ### ############## ########## #### ### ####### ######. ## ## ######### #### ###, ## ### ####### ############### ## ###########, ### ############# #######. ### ## #### #############, #### ########## ### ### ####### ##### ####### ##########, ## ### ######## ## ##############.

########### ######## ## ###### ############## ########### #### ####### ### ### ###### ####. ### ###### ###### ########## ### ######## ##### ### ### #### ######. ## ######### ##### ##### ### ####### ### ### ####### ### ############, #### ################# ############# ## ########### ########## ### ##### #####, ##### ####-#######-#####-#####-######### ############## ## ######. ### ####### ######## ### ## ### ##### ######### ### ######### ## ########### ######## ######## #### ### ####### ###### ### #####-##-############## ##########. „####### #########!“, ####### ### ######### ##### ######## ##### ##### ##.

######## ################

######### ##### ### ######## ###### ## ### ######## ###### ##### ######, ### ##### ########## ## ######## ############. ### ######### ## ### ############ ### #####-# ##### ## ######### ######## ## ### #### ######### ######### ### ############ #########, ### ### ### ############# ### ############ ### ##### #######. ###### ##### ### ### #######, ###### #### ##### ###### #####.

### ########### ############# ###### ### ### ##########: ### ## ### ##### ######### ####### ### ##### ### ### #########.