Presse Trump stellt Medien unter Beobachtung Der US-Präsident hat Journalisten oft als „Volksfeinde“ denunziert. Ein Ministerium baut jetzt einen fragwürdigen Dienst auf.

von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion US-Präsident Donald Trump setzt seinen Feldzug gegen die freie Presse fort – nun mittels Homeland Security. Foto: Andrew Harnik/dpa

Washington.Die sechseitige Ausschreibung mit dem Aktenzeichen RNBO-18-00041 liest sich wie das Aufgabenprofil einer Organisation des „Ministeriums für Wahrheit“ aus George Orwells Roman „1984“. Gesucht wird darin ein Unternehmen, dass mehr als 290000 Nachrichtenquellen aus dem In- und Ausland sieben Tage in der Woche rund um die Uhr erfassen, überwachen und auswerten kann.

Dazu sollen „Journalisten, Redakteure, Korrespondenten, Social-Media-Influencer, Blogger etc.“ in einer Datenbank gespeichert werden. Der „Medien-Beobachtungs-Service“ (engl. „Media Monitoring Services“) soll vermerken, für welche Medien die Autoren tätig sind, wer ihre Vorgesetzten sind und zu welchen Themen sie schreiben. Dazu gehört die Erfassung Kontaktdaten und andere Informationen, die relevant seien. Die in den Beiträgen selbst zum Ausdruck kommende „Haltung“ der Schreiber soll ebenso festgehalten werden. Außerdem müsse der Dienst Kontext liefern können, wie beispielsweise frühere Artikel der Autoren. Den Auftraggebern kommt es darauf an, eine Datenbank zu haben, die „nach Ort, Thema und Typ der Multiplikatoren“ durchsuchbar sei und Informationen aus 100 Sprachen sofort ins Englische übersetzt.

Die am heutigen Freitag auslaufende Ausschreibung ist nicht fiktiv, sondern findet sich auf der offiziellen Regierungs-Webseite „FedBizOpps.gov“, auf der Projekte von Ministerien und Behörden öffentlich ausgeschrieben werden. Auftraggeber ist in diesem Fall das Heimatschutzministerium Donald Trumps, das unter Führung seiner Ministerin Kirstjen Nielsen für besondere Linientreue bekannt ist.

Homeland Security ist amüsiert



Als erste hatte „Bloomberg“ Anfang der Woche über die Pläne für den „Medien-Beobachtungs-Service“ berichtet. Bürgerrechtler und Journalistenverbände schlugen Alarm. Steht doch die Befürchtung im Raum, dass Trump dem Drehbuch anderer Autokraten folgt, und versucht, die freie Presse an die Leine zu legen. „Da kann eine Menge schiefgehen“, schreibt die Kolumnistin Fabio Michell in „Forbes“. In dem vom „Komitee zum Schutz von Journalisten“ verbreiteten Text warnt sie davor, „gefährliches Terrain zu betreten, wenn die Regierung die Haltung von Bürgern und Ausländern erfasst“.

Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums Tyler Houlton macht sich über die Bedenken lustig. Die Beobachtung der Medien sei „Standard-Praxis“, twittert Houston. Wer etwas anderes unterstelle, sollte sich ein „Narrenkäppchen“ aufsetzen.

Ex-Außenministerin warnt



Gemessen an den Äußerungen und Verhaltensweisen des Präsidenten bleibt den Betroffenen das Lachen im Hals stecken. Von der Beschimpfung der Journalisten als „Volksfeinde“ über Trumps ständige Angriffe auf CNN, die New York Times und die Washington Post bis hin zu der Androhung schärferer Pressegesetze, die es erlaubten kritische Schreiber mit Prozessen zu überziehen.

Die frühere Außenministerin Madeleine Albright, die in ihrem neuen Buch „Faschismus. Eine Warnung“ hart mit Trump ins Gericht geht, bezeichnete die „Untergrabung der Presse“ als einen der Faktoren, der den Präsidenten zum „antidemokratischsten Führer der US-Geschichte“ machten.

Ein „Medien-Beobachtung-Service“ der Regierung, so die Befürchtung, reiße Tor und Tür für Missbrauch auf. Besonders einfach hat es die Regierung im Umgang mit missliebigen Medienvertretern aus dem Ausland, denen über den Aufenthalt-Status schnell das Leben schwergemacht werden kann.

Mehr Politiknachrichten lesen Sie hier!