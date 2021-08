Afghanistan Trump: Stützpunkte bombardieren Das US-Militär sollte nach Ansicht von Trump seine früheren Stützpunkte in Afghanistan in Grund und Boden bombardieren.

Mail an die Redaktion Donald Trump kritisiert seinen Nachfolger Joe Biden für den chaotischen Abzug der Truppen aus Afghanistan. Foto: ERIC BARADAT/AFP

Washington.Die USA sollten frühere Stützpunkte in Afghanistan bombardieren, sagt Donald Trump. Zunächst sollten alle US-Bürger und alle Ausrüstung außer Landes gebracht werden, erklärte Trump am Donnerstag. „Dann bombardiert man die Stützpunkte in Bruchstücke.“ Damit gäbe es „kein Chaos, keine Toten“, und die Afghanen „wüssten nicht mal, dass wir weg sind“, behauptete Trump.

Anstoß zum Abzug gab Trump selbst

Der Republikaner kritisiert seinen Nachfolger, den Demokraten Joe Biden, wegen der chaotischen Szenen beim Abzug aus Afghanistan. Den Anstoß für einen kompletten Abzug der US-Truppen hatte allerdings der damalige Präsident Trump durch ein Abkommen mit den Taliban gegeben.

Das US-Militär hat seine Stützpunkte, darunter auch das Drehkreuz Bagram nördlich der Hauptstadt Kabul, beim Abzug an die Afghanen übergeben. Das US-Militär flog jedoch vorher einen großen Teil seiner Ausrüstung und Waffen außer Landes. Viele Einheiten des afghanischen Militärs ergaben sich im August weitgehend kampflos den Taliban. (dpa)