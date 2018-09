USA Trump sucht Maulwurf im Weißen Haus Ein anonymer Regierungsmitarbeiter berichtet über Widerstand gegen den Präsidenten. Trump macht Jagd auf den Verräter.

Von Thomas Spang

Ein anonymer Gastbeitrag macht Trump schwer zu schaffen. Der US-Präsident fordert die Auslieferung der „feigen Person."Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Washington.Kurz nach dem Erscheinen des explosiven Stücks in der New York Times brummten und blinkten die Text-Eingänge der Smartphones im Weißen Haus auf. Mitarbeiter zirkulierten Nachrichten mit dem Inhalt „Die Schläferzellen sind erwacht“. Donald Trump wütet derweil vor laufender Kamera im East Room vor einer Gruppe an Sheriffs gegen das „feige, anonymes Meinungsstück“. Anschließend twittert er ein einziges Wort: „VERRAT“.

Seitdem versucht der Präsident fieberhaft herauszufinden, wer die namenlose Kolumne „Ich bin Teil des Widerstands innerhalb der Trump-Regierung“ geschrieben hat. Die New York Times habe aus Gründen der nationalen Sicherheit die Pflicht, die Identität des Schreibers zu enthüllen, verlangte Trump, dessen Gemütslage in seinem Umfeld mit einem Vulkan vor dem Ausbruch beschrieben wird.

„Er fühlt sich wie in einem Schlangennest“, zitiert das Politik-Portal „Axios“ einen Mitarbeiter Trumps. Er sei entschlossen, „sie loszuwerden“. Wie schon am Tag zuvor, als die ersten Vorab-Auszüge aus dem neuen Buch des Watergate-Enthüllers Bob Woodward das Weiße Haus erschütterten, distanzierte sich ein „hoher Offizieller“ nach dem anderen von der vernichtenden Kritik an einem überforderten Präsidenten, der als Gefahr für die Nation und die Welt dargestellt wird.

„Putsch der Administration“



Vize-Präsident Mike Pence legte ebenso einen Treueschwur auf Trump ab wie Außenminister Mike Pompeo, Verteidigungsminister Jim Mattis und der Direktor der Nationalen Geheimdienste Dan Coats.

Vor allem Letzerer geriet nach Erscheinen der Kolumne unmittelbar in Verdacht der „Anonymus“ zu sein, der einen breiten Widerstand von Personen in der Regierung behauptet, „die von innen heraus unablässig daran arbeiten, Teile seines Programms und seiner schlimmsten Neigungen zu verhindern.“

So beschreibt es auch der Journalist und Pulitzer-Preisträger Woodward in dem Buch „Fear“ (dt. Angst), der „von einem Putsch der Administration“ spricht. Er zitiert Berater, die unterschriftsreife Anordnungen vom Schreibtisch des Präsidenten stehlen, Minister, die Befehle ignorieren und einen Stabschef, der den Präsidenten für einen „Idioten“ hält.

Trump sucht Trost bei Kim



Der Effekt auf Trump lässt sich in Echtzeit verfolgen. „Es ist wie in einem Horrorfilm, wo jeder realisiert, dass der Anruf aus dem inneren des Hauses kommt“, beschreibt ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses die zersetzende Stimmung der gegenseitigen Verdächtigungen.

Dass Trump am Donnerstagmorgen Trost bei dem nordkoreanischen Diktator suchte, bestärkt seine internen Kritiker, die um seinen mentalen Zustand besorgt sind. Völlig unvermittelt verbreitet der Präsident via Twitter „den unerschütterlichen Glauben“ Kim Jong UN’s in ihn. „Danke an den Vorsitzenden Kim. Wir werden das gemeinsam schaffen.“

