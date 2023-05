Zivilklage Trump wegen sexuellen Übergriffs zu Geldstrafe verurteilt Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. Aber wegen eines sexuellen Übergriffs muss Donald Trump eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen.

Ex-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Charles Krupa/Charles Krupa/AP/dpa

Die Autorin Jean Carroll vor dem Bundesgericht in New York. Foto: John Minchillo/John Minchillo/AP/dpa

New York.Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag in New York, wie ein dpa-Reporter aus dem Gerichtssaal berichtete. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.