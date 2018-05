Konflikt Trumps Iran-Erlass und die Folgen Die Europäer wollen dem US-Präsidenten Grenzen aufzeigen. Die MZ beantwortet Fragen rund um das Atomabkommen.

Von Ansgar Haase und Michael Donhauser, dpa

Trump mit dem Memorandum zum Ausstieg

1. Hat das Atomabkommen ohne die USA noch eine Überlebenschance?



Kurzfristig sicherlich. Der Iran und alle anderen Unterzeichner-Länder wollen an der Verpflichtung festhalten, das haben Teheran, die Europäer und auch Moskau nur Minuten nach Trumps Entscheidung unmissverständlich erklärt. Nur: Der Iran könnte durch die Wiedereinführung der US-Sanktionen um einen Großteil der wirtschaftlichen Früchte gebracht werden, die er sich durch die Einhaltung des Abkommens erhofft hatte. Das liegt daran, dass die US-Sanktionen nicht nur amerikanische, sondern auch ausländische Unternehmen treffen können, die mit dem Iran Geschäfte machen. Wenn die Führung in Teheran merkt, dass die Einhaltung des Abkommens für den Iran keinen Nutzen mehr hat, könnte der Deal langsam, aber sicher in sich zusammenfallen.

2. Was wollen die USA mit diesem Schritt bezwecken?

Donald Trump sieht im Iran eine große Gefahr. Seine ganze Nahostpolitik ist von der Auseinandersetzung mit dem Iran geprägt. Ziel ist es, dem Land nicht nur die Mittel zur Entwicklung einer Atomwaffe zu nehmen, sondern den Iran insgesamt zurechtzustutzen, ihm keinesfalls die Vormachtstellung in Nahost zu gewähren. Iranische Einmischungen im Jemen, im Libanon, in Syrien, die von Jerusalem betonte Bedrohung Israels – all das soll möglichst aufhören. Zuletzt kam in Washington auch mehr und mehr die These auf, Trump wolle einen Machtwechsel in Teheran erzwingen. Ob dies mit nicht-militärischen Mitteln möglich wäre, gilt als sehr fraglich.

3. Spielen auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle?

Das ist zu vermuten. Das iranische Öl spielt auf den Weltmärkten durchaus eine Rolle – und die USA werden als Ölproduzent und -exporteur immer wichtiger. Eine Knebelung des Iran bedeutet weniger Öl auf dem Weltmarkt und potenziell höhere Preise. Die US-Rüstungskonzerne wittern zudem Geschäfte mit den US-Verbündeten in der noch unruhiger gewordenen Region. Allerdings: US-Firmen würden auch gerne in den Iran verkaufen, etwa Flugzeuge des Herstellers Boeing.

4. Wie will die EU den Iran trotzdem an Bord halten?

Sie wird versuchen, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Sanktionen zu begrenzen. Denkbar ist, dass ein Abwehrgesetz reaktiviert wird, das bereits 1996 im Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen erlassen worden war. Über das „Blocking Statute“ könnte es europäischen Firmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten. Gleichzeitig würde es regeln, dass europäische Unternehmen für entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden. Zudem sind die Unterstützung des Irans durch die Europäische Investitionsbank und Hilfen für kleine und mittlere EU-Unternehmen im Gespräch, die im Iran investieren wollen. Auch könnten bislang in US-Dollar abgewickelte Geschäfte künftig in anderen Währungen erfolgen.

5. Kann die EU etwas tun, um Trump noch zum Umdenken zu bewegen?

In der EU wird erwogen, den Druck auf den Iran in Bereichen zu erhöhen, die nichts mit dem Atomdeal zu tun haben. So setzen sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien dafür ein, neue Sanktionen gegen Personen, Organisationen und Unternehmen zu erlassen, die für die aus EU-Sicht konfliktfördernde Politik des Irans verantwortlich sind oder diese umsetzen.

So geht es weiter Am Montag soll es ein Krisentreffen der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens geben.

Erste Entscheidungen könnten am kommenden Mittwoch fallen. Dann beraten die EU-Staats- und Regierungschefs in Sofia über die richtige Antwort auf Trumps Entscheidung.

