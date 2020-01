Konflikte Trumps riskanter Angriff schürt Angst Die USA töten mit General Soleimani den Architekten der iranischen Militärpolitik. Ist der US-Präsident zu weit gegangen?

Von Jan Kuhlmann und Christiane Jacke

Merken

Mail an die Redaktion Im Iran und in weiteren Ländern kam es am Freitag zu Protesten gegen den US-Luftangriff. Die Demonstranten trugen Plakate mit sich, die den getöteten Ghassem Soleimani zeigen. Foto: Tauseef Mustafa

Bagdad. Auf den Bildern sind nur noch die Überreste zweier völlig zerstörter Fahrzeuge in Flammen zu sehen, irgendwo nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad. Der iranische Top-General Ghassem Soleimani war offenbar kurz vorher gelandet und hatte den Airport gerade verlassen. Dann schlagen drei Raketen ein, abgefeuert von einer US-Drohne. Soleimani dürfte sofort tot gewesen sein, genauso wie der einflussreiche irakische Schiitenführer Abu Mahdi al-Muhandis, ein enger Verbündeter Teherans. Die US-Armee hat auf Befehl von Präsident Trump zugeschlagen.

Getötet hat sie nicht irgendjemanden, sondern den wichtigsten iranischen General im Ausland. Fast jeder in der Region kennt das Gesicht des 62-Jährigen. Irak, Syrien – Soleimani tauchte immer auf, wenn es für den Iran besonders wichtig war. Soleimanis Tod bedeutet für den Iran einen schweren Schlag, weil Teheran seinen wohl fähigsten Strippenzieher verloren hat. Doch Trump geht mit dem Raketenangriff ein großes Risiko ein. Mit Soleimanis Tod erreicht der ohnehin schon schwere Konflikt der USA mit dem Iran eine neue Stufe der Eskalation.

Sorge vor einem Krieg wächst

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Iran derartige Operationen gegen seine eigenen Kräfte nicht stillschweigend hinnimmt. Die oberste Führung in Teheran, aber auch die iranischen Verbündeten drohten umgehend mit Rache. „Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen“, erklärte Irans Präsident Hassan Ruhani. Die Gefahr, dass sich der Konflikt mit dem Iran in einer Spirale aus Aktion und Reaktion zu einem Krieg auswächst, scheint größer denn je.

Den Newsblog zur aktuellen Lage lesen Sie hier:

Irans Militär verfügt über ein dichtes Netz von treuen Verbündeten in wichtigen Ländern der Region. Soleimani war auch deswegen in der Region viel unterwegs, um dieses zu knüpfen und zu pflegen. Libanon, Syrien, Irak, Jemen – überall stehen iranische Verbündete für schmerzhafte Schläge gegen die USA und ihre Partner bereit. Nicht lange her sind etwa die Raketenangriffe auf saudische Ölanlagen, hinter denen Washington und Riad den Iran sahen. Denkbar wären auch Raketenangriffe der Iran-treuen libanesischen Hisbollah-Miliz auf ihren benachbarten Erzfeind Israel. Nach der Tötung Soleimanis geht die Angst um. Israel befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Die US-Botschaft im Irak ruft Amerikaner zur sofortigen Ausreise auf. Aus aller Welt kommen besorgte Stimmen – und Aufrufe zur Besonnenheit. Die Börsen reagieren nervös. Die Bundeswehr setzt die Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak aus, „zum Schutz der eigenen Kräfte“, wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am Freitagabend mitteilt.

Ein sehr wahrscheinliches Szenarioist, dass der Iran den Konflikt im Krisenland Irak weiter eskalieren lässt. Hier verfügt Teheran über besonders viele treue schiitische Milizen, die auch politisch großen Einfluss besitzen. Gleichzeitig sind in dem Land noch rund 5000 US-Soldaten stationiert, die die irakische Armee eigentlich im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen sollen. Schon in den vergangenen Monaten haben Angriffe im Irak gezeigt, wie verwundbar die US-Truppen dort sind. Auch die US-Soldaten in Syrien wären ein mögliches Angriffsziel. Wegen der neuen Spannungen verlegen die USA zusätzlich mehrere Tausend Soldaten in die Region. Sie werden in Iraks Nachbarland Kuwait stationiert.

Irans Top-General Brigaden-Anführer: Der 62 Jahre alte General Ghassem Soleimani war der prominenteste Vertreter und das bekannteste Gesicht des iranischen Militärs im Ausland. Die von ihm angeführten Al-Kuds-Brigaden gehören zu den Revolutionsgarden (IRGC), einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte.

Dreh- und Angelpunkt: Soleimani galt als Architekt der iranischen Militärpolitik in den benachbarten Ländern, vor allem in Syrien und im Irak. Dort besitzt Teheran über verbündete Milizen großen Einfluss. Soleimani reiste regelmäßig in beide Länder. Ghassem Soleimani war in der arabischen Welt berühmt-berüchtigt.

Nach der US-Invasion 2003 im Irak und dem Sturz von Saddam Hussein gerieten die US-Truppen immer wieder ins Visier schiitischer Milizen. Auch jetzt rufen einflussreiche irakische Milizenführer zu Vergeltung auf. Die nächsten Tage würden „eine baldige Eroberung und einen großen Sieg“ gegen die USA bringen, droht der Chef der Miliz Asaib Ahl al-Hak, Kais al-Khasali.

Die Raketenangriffe treffen den Irak in einer ohnehin instabilen Phase. Während die Armee noch immer gegen IS-Zellen kämpft, ist das Kabinett praktisch handlungsunfähig. Seit Wochen kommt es immer wieder zu Protesten gegen die Regierung und die weit verbreitete Korruption. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi erklärte deswegen seinen Rücktritt. Es tobt ein Machtkampf um seine Nachfolge. Einer der wichtigsten politischen Akteure: die Iran-treuen Schiitenmilizen. Ihnen dürfte es jetzt noch mehr darum gehen, mit jedem Mittel den Abzug der US-Truppen aus dem Irak zu erreichen.

Der Konflikt zwischen Washington und Teheran stand in den vergangenen Monaten mehrfach vor einer militärischen Eskalation. Trump erklärte im Juni, er habe einen Militärschlag gegen den Iran „zehn Minuten vor dem Angriff“ abgeblasen. Wegen der erwarteten 150 Toten auf der iranischen Seite.

USA: Akt der Verteidigung

Diesmal schreckte der US-Präsident nicht zurück. Die gezielte Bombardierung einer kleinen Gruppe um Soleimani erfolgte nach offiziellen Angaben des Pentagon als „Akt der Verteidigung“, um den Iran von weiteren Angriffen auf Amerikaner und Verbündete abzuhalten. Trump selbst schreibt auf Twitter, Soleimani habe über Jahre Tausende Amerikaner getötet – und viele weitere umbringen wollen. Seine Tötung sei quasi überfällig gewesen. Trump betont aber auch, er wolle keinen Krieg mit Teheran. „Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu beenden. Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen“, sagt Trump.

Trumps Angriffsbefehl dürfte eine der folgenreichsten Entscheidungen seiner Amtszeit sein. Innenpolitisch kommt er zu einem heiklen Zeitpunkt angesichts Wahljahrs und Amtsenthebungsverfahrens. Kurz nach der Bombardierung eilen Republikaner Trump zur Seite und verteidigen Soleimanis Tötung als gerechte Strafe für einen Feind Amerikas. Demokraten sprechen dagegen von einer verantwortungslosen und vom Kongress nicht abgesegneten Eskalation. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden klagt: „Präsident Trump hat eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen.“