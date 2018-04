Konflikt Trumps Strategie für Syrien ist unklar Nach dem Raketenangriff senden die USA gemischte Signale. Der Präsident jubiliert. Das Pentagon rudert hingegen zurück.

von Thomas Spang

Mail an die Redaktion US-Präsident Donald Trump wählt nach dem Militärschlag auf Syrien markige Worte. Foto: Mandel Ngan/afp

Washington.„Mission erfüllt“ feierte Donald Trump den Ausgang der Strafaktion gegen das syrische Regime Bashar al-Assads für den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in Douma. Die „großartigen“ Streitkräfte der USA und ihrer Alliierten Frankreich und Großbritannien hätten einen „perfekt ausgeführten Schlag“ ausgeführt.

„Ich hätte nicht dazu geraten, diese Worte zu gebrauchen“, sagt George W. Bushs damaliger Pressesprecher Ari Fleischer. Er erinnert sich nur zu gut daran, wie die Formel „Mission Accomplished“ seinem früheren Chef bis zum Ende seiner Präsidentschaft verfolgte. Stehen die beiden Worte doch synonym für das Debakel des Irak-Kriegs, den Bush im Mai 2003 auf dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln voreilig für beendet erklärte.

Forschungszentrum zerstört



Damals wie heute, erledigten die US-Streitkräfte die gesetzten Aufgaben; allerdings in ganz anderer Dimension. In Irak stürzten sie mit einer Invasion Saddam Hussein. In Syrien legten sie das mutmaßlich an der Entwicklung von Chemiewaffen beteiligte Forschungszentrum von Barsah im Norden der syrischen Hauptstadt sowie zwei Munitionsdepots unweit der Stadt Homs in Schutt und Asche.

Laut Angaben aus dem Pentagon sei „das Herz“ des syrischen Chemiewaffen-Programms getroffen worden. General Frank McKenzie, der den Joint Chiefs angehört, fügte einschränkend hinzu, er würde nicht so weit gehen, zu behaupten, Assad könne „in der Zukunft keine Chemie-Waffen-Angriffe mehr durchführen.“

Analysten sehen noch eine andere Parallele zu Bushs verfrühtem Jubel in Irak: Einen fehlenden Plan für das, was nach dem Erfüllen des militärischen Auftrags passieren soll. Die Verlautbarungen zu dem Militärschlag bestätigten das strategische Durcheinander der US-Regierung. Der Präsident stellte in seiner kurzen Ansprache an die Nation „eine nachhaltige Antwort“ in Aussicht „bis das syrische Regime aufhört, chemische Substanzen einzusetzen“. Daran knüpfte UN-Botschafterin Nikki Haley bei der Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates am Samstag an. „Wenn das syrische Regime noch einmal Giftgas benutzt, haben die USA durchgeladen und entsichert“.

Was genau ist die Mission?



Ganz anders die Signale aus dem Pentagon. „Für jetzt ist das ein einmaliger Schlag“, erklärte Verteidigungsminister Jim Mattis, der schon vorher deutlich machte, die USA hätten kein Interesse „In den Bürgerkrieg selbst hineingezogen zu werden“. Um das Risiko einer Eskalation zu minimieren, informierten die Alliierten Russland auf mehreren Kanälen über die bevorstehenden Angriffe.

Der ehemalige politische Direktor des US-Außenministeriums, Richard Haas, hegt Bedenken. „Niemand weiß, ob das wirklich einen abschreckenden Effekt hat“, sagt Haas, der daran erinnert, dass die Abschreckung der Strafaktion vor einem Jahr keine drei Monate anhielt. Danach setzte Assad ungestraft wiederholt Chemiewaffen ein. „Und nichts schützt die Menschen in Syrien vor Angriffen ohne Chemiewaffen“.

Die New York Times versieht ihre Analyse über Trumps Militärschlag mit der Schlagzeile „Mission erfüllt!“ Und fügt eine Frage hinzu, die an diesem Wochenende unbeantwortet blieb. „Was genau ist die Mission in Syrien?“