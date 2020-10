Wahlen Tschechien-Wahl ein Corona-Referendum? in Tschechien steigen die Zahlen an Corona-Infizierten stark an. Kritik am Krisenmanagement könnte nun die Wahl beeinflussen.

Mail an die Redaktion Andrej Babsi, Ministerpräsident von Tschechien, kann sich des Wahlsiegs nicht mehr so sicher sein wie vor ein paar Wochen. Foto: Petr David Josek/dpa

Prag.Vor den zweitägigen Regional- und Teilsenatswahlen in Tschechien am Freitag und Samstag schreibt die liberale Zeitung „Hospodarske noviny“ aus Prag am Freitag:

„Noch vor einem Monat sah es so aus, als ob sich Ministerpräsident Andrej Babis entspannt zurücklehnen könnte. Ein überwältigender Sieg seiner Bewegung ANO in den Regionalwahlen schien sicher. Doch die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie hat alles verändert.“

Zögerliches Handeln

„Aus den Wahlen zu den Vertretungen der Verwaltungsregionen sowie in einem Drittel der Wahlbezirke auch zum Senat ist ein spannendes Referendum über das Krisenmanagement der Regierung geworden“, schreibt „Hospodarske noviny“, und weiter: „Der Grund ist klar: Die Regierung Babis hat mit ihrem zögerlichen Handeln aus Tschechien das Land in Mitteleuropa gemacht, in dem die Zahl der Coronavirus-Fälle am stärksten zunimmt.“ (dpa)