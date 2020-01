Konflikte Türkei sendet Soldaten nach Libyen Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte den Schritt am späten Sonntagabend in einem Interview des Senders CNN Türk an.

Mail an die Redaktion Präsident Recep Tayyip Erdogan Foto: MANDEL NGAN/AFP

Istanbul.Die Türkei beginnt mit der Entsendung von Soldaten in das Bürgerkriegsland Libyen. Das sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am späten Sonntagabend (Ortszeit) in einem Interview des Senders CNN Türk. Das türkische Parlament hatte Erdogan dafür am Donnerstag grünes Licht gegeben.

