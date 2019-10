Militär Türkei will in Syrien einmarschieren Die Kurden bringen bereits ihre Truppen in Stellung. Führt die Außenpolitik von Donald Trump zu neuen blutigen Kämpfen?

Merken

Mail an die Redaktion Lagebesprechung: Von der Türkei unterstützte Streitkräfte der „Freien Syrischen Armee“ während eines Manövers in Vorbereitung auf einen möglichen türkischen Angriff. Foto: Str/AP/dpa

Istanbul.Entgegen anderslautenden Medienberichten hat die türkische Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien am Mittwochvormittag zunächst nicht begonnen.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte bei einer Rede an einer Militärakademie in Istanbul der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge, die Vorbereitungen gingen weiter. „Unsere Anstrengungen für die Operation werden fortgesetzt.“ Auch kurdische Quellen bestätigten den Beginn der Offensive zunächst nicht.

Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in einem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Meinungsbeitrag in der „Washington Post“ geschrieben, die Türkei wolle „in Kürze“ in Nordsyrien einmarschieren.

„Das türkische Militär, zusammen mit der Freien Syrischen Armee, wird die türkisch-syrische Grenze in Kürze überqueren“, schrieb Altun. Bei der Freien Syrischen Armee (FSA) handelt es sich um von der Türkei unterstützte syrische Rebellen.

Die Kurden bringen im Norden Syriens ihre Truppen in Stellung. Die kurdische Autonomieverwaltung in der Region verkündete am Mittwoch eine dreitägige Generalmobilmachung.

Angesichts der zunehmenden Drohungen der Türkei und ihrer syrischen „Söldner“ würden alle aufgerufen, sich an die Grenze zu begeben, um in diesen „kritischen historischen Momenten“ Widerstand zu leisten, hieß es in einer Erklärung. Kurden weltweit wurden aufgefordert, gegen die Offensive zu demonstrieren.

Kurdische Quellen in Nordsyrien sagten am Mittwochmorgen, es sei bisher ruhig. Sie wüssten aber von weiteren türkischen Verstärkungen an der Grenze. In einer Stellungnahme der von den Kurden dominierten Syrisch-Demokratischen Kräfte (SDF) hieß es: „Alle Indizien - Informationen aus dem Feld und militärischer Aufbau auf der türkischen Seite der Grenze – deuten darauf hin, dass unsere Grenzregion von der Türkei und der mit ihnen verbundenen syrischen Opposition angegriffen wird.“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte die USA vor einer Destabilisierung im Nordosten von Syrien. Die USA betrieben eine inkonsequente und widersprüchliche Politik in der Region, sagte Lawrow am Mittwoch nach Angaben der Agentur Interfax in Kasachstan. Die USA hätten in den Kurdengebieten eine staatsähnliche Struktur aufgebaut. „Das ist ein sehr gefährliches Spiel“, kritisierte Lawrow.

Der türkische Präsident Erdogan hatte am Samstag erneut eine baldige Offensive in Nordsyrien angekündigt. Dort kontrollieren im Grenzgebiet zur Türkei die kurdischen YPG-Milizen Gebiete. Die Türkei betrachtet sie als Terroristen. Für die USA waren sie im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein enger Verbündeter.

Das Weiße Haus hatte allerdings zum Wochenbeginn signalisiert, man werde sich einer Offensive nicht in den Weg stellen, und zog US-Truppen aus der betroffenen Grenzregion ab. Später vollzog US-Präsident Donald Trump teilweise eine Kehrtwende und drohte der Türkei, dass jede „ungezwungene oder unnötige“ Kampfhandlung für ihre Wirtschaft und Währung „verheerend“ würde.

Hier geht es zur Politik