Wahlkampf TV-Triell: Söder sieht Laschet vorne Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder das erste TV-Triell für sich entschieden.

Mail an die Redaktion Markus Söder, Vorsitzender der CSU und Ministerpräsident von Bayern, lächelt. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

Berlin.Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht einen klaren Sieg des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet beim ersten großen TV-Triell am Sonntag. „Starker Auftritt und klarer Sieg von Armin Laschet“, sagte Söder unmittelbar im Anschluss an die Sendung der Deutschen Presse-Agentur in München. (dpa)