Protest Ünsal Arik bei Moschee-Eröffnung bedroht Der Erdogan-Kritiker war bei der Eröffnung einer Moschee in Köln vor Ort. Türkische Securitys sollen ihn bedrängt haben.

Von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion Ünsal Arik kritisiert offen Präsident Erdogan. Foto: Drenkard

Köln.Ünsal Arik, Boxer und bekennender Erdogan-Kritiker soll bei der Eröffnung der Kölner Zentralmoschee von Erdogan-Anhängern und türkischen Sicherheitsleuten bedrängt und bedroht worden sein. Das sagte er in einem Gespräch mit der Mittelbayerischen Zeitung am Sonntag. „Viele Männer in schwarzen Anzügen gingen auf mich zu und bedrohten mich richtig“, sagt Arik. Auch zahlreiche Beleidigungen seien gefallen.

„Ich wollte zeigen, dass ich vor ihm keine Angst habe.“ Ünsal Arik, Erdogan-Kritiker



Auch über die Entscheidung von Mesut Özil hatte sich Arik geäußert.

Auch „Bild“ hatte berichtet, dass die türkischen Sicherheitsleute Erdogan-Kritiker auf der Kreuzung Vogelsanger/Innere Kanalstraße bedrängt und eingeschüchtert hatten. Arik wich nach eigener Aussage nicht vom Fleck. „Ich wollte zeigen, dass ich vor ihm keine Angst habe“, sagt Arik. Erdogan selbst war bei der Einweihung der größten Moschee Deutschlands vor Ort.

Nach kurzer Zeit seien deutsche Polizisten gekommen und hätten den Parsberger umringt. „Sie haben meinen Ausweis kontrolliert und mich dann wieder gehen gelassen“, sagt Arik. Er und andere Kritiker sollen den Polizisten von türkischen Security-Leuten als Provokateure gemeldet worden sein. „Ich bin die ganze Zeit still geblieben“, bekräftigt Arik.

Stern-TV-Dreh abgebrochen

Nach eigenen Angaben war Arik vor Ort, um für Stern-TV einen Dreh zu machen, der letztendlich abgebrochen wurde. „Die Kameraleute hatten Angst um ihr Leben“, sagt Arik. Denn auch auf der anderen Seite der Moschee sei das Team bedroht worden. „Es ist eskaliert“, sagt Arik.

Unfassbarer Vorgang auf der öffentlichen Straße in der Nähe der Moschee: türkische Sicherheitskräfte übernehmen plötzlich Hoheitsrechte der deutschen Polizei, benutzen sogar deren Absperrband #erdogan #koeln pic.twitter.com/3853MHvhlg — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 29. September 2018

Für Irritationen sorgten türkische Sicherheitskräfte, die kurzzeitig ohne Rücksprache mit der deutschen Polizei eine Straße mit rot-weißem Flatterband teilweise abgesperrt hatten. „Wir haben sie auf die Rechtslage hingewiesen – für hoheitliche Aufgaben ist die Polizei zuständig“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Daraufhin hätten die Türken ihre Absperrungsmaßnahmen beendet.

Weitere Meldungen aus der Welt der Politik lesen Sie hier.