Entscheidung Ukraine: 30 Millionen Menschen wählen

Ein Wahlplakat von Präsident Petro Poroschenko: Er wird voraussichtlich unterliegen. Foto: Sergei Gapon/AFP

Kiew.In der Ukraine wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Rund 30 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Petro Poroschenko und dem Polit-Neuling Wolodymyr Selenskyj zu entscheiden. Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale gegen 19 Uhr MESZ erwartet. In den von einem blutigen Konflikt geprägten Separatistengebieten Donzek und Luhansk im Osten des Landes wird nicht gewählt.

In Umfragen liegt Komiker Selenskyj vorne

Bereits im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte der Komiker und Schauspieler Selenskyj die meisten Stimmen geholt. Auch in den aktuellen Umfragen liegt der 41-Jährige mit einem überdeutlichen Vorsprung vorn. Poroschenko droht eine herbe Niederlage. Beide Kandidaten stehen für einen prowestlichen Kurs in Richtung EU und Nato.

Mehr als 13 000 Menschen getötet

Amtsinhaber Poroschenko war vor fünf Jahren mit dem Versprechen ins Amt gewählt worden, den Konflikt in der Ostukraine schnell zu beenden. Nach UN-Angaben sind dort mehr als 13 000 Menschen getötet worden. Die Gefechte halten an.

