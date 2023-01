Krieg in der Ukraine Ukraine bekommt Panzer aus Deutschland Endlich liefert Deutschland! So denken einige Leute über die Entscheidung der Regierung, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Denn das Land hatte schon sehr lange darum gebeten. Kanzler Olaf Scholz zögerte aber.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Von der Bundeswehr soll die Ukraine nun einige Kampfpanzer bekommen. Foto: Philipp Schulze/Philipp Schulze/dpa

Die Ukraine soll nun bekommen, was sie sich schon sehr lange gewünscht hat: deutsche Kampfpanzer für die Armee. Mit den Geräten mit Namen Leopard will sich die Ukraine besser gegen den Angriff Russlands verteidigen können. Viele Menschen hatten Bundeskanzler Olaf Scholz gedrängt, der Lieferung zuzustimmen.

Welche wichtige Entscheidung hat die deutsche Regierung getroffen?

Sie will der Ukraine erst mal 14 Kampfpanzer liefern vom Typ Leopard 2. Der ist mit einer großen Kanone ausgerüstet und kann Ziele in mehreren Kilometern erreichen. Der Leopard 2 wird in Deutschland hergestellt, es nutzen ihn auch andere Länder in ihren Armeen.

Was machen andere Länder?

Kurz vor der Entscheidung der Regierung hatte unser Nachbarland Polen einen Antrag gestellt: Das Land will einige seiner in Deutschland hergestellten Leopard-Panzer an die Ukraine abgeben. Das geht aber nur, wenn Deutschland zustimmt. Nun ist klar, dass das passieren wird. Der Antrag sollte wohl auch den Kanzler unter Druck setzen. Auch Spanien ist bereit, solche Panzer zu liefern. Fachleute vermuten, dass noch weitere Staaten die Ukraine auf diese Weise unterstützen werden.

Warum will die Ukraine unbedingt Panzer haben?

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert jetzt fast ein Jahr. Ziel der ukrainischen Regierung ist es, alle Gebiete zurückzuerobern, die von russischen Truppen besetzt wurden. Das betrifft vor allem den Osten des Landes. Kampfpanzer sollen die ukrainische Armee dafür stärken. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er sei dankbar für die Lieferung. Er meinte aber auch: Es gehe es nicht um 15 Panzer, der Bedarf sei viel größer. Denn Militärexperten rechnen damit, dass Russland im Frühjahr wieder stärker angreift.

Was sagen die Gegner von Panzer-Lieferungen?

Zwei Parteien im Bundestag sind dagegen, der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zu liefern: die AfD und die Linkspartei. Zur Begründung heißt es etwa: Deutschland könne damit direkt in den Krieg hineingezogen werden. Der Frieden in Europa könnte bedroht werden.