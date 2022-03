Ukraine-Krieg Ukraine: EU will weitere Waffen schicken EU-Ratschef Michel kündigt Lieferungen im Wert von 500 Millionen Euro an die ukrainischen Streitkräfte an. Zum Liveticker.

Kiew.Die EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte EU-Ratschef Charles Michel am Freitag nach Beratungen der Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles an. (dpa)