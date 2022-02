Invasion Ukraine-Krieg könnte Jahre dauern Finanzminister Lindner ruft bei Sanktionen zum Durchhalten auf. Die EU will Waffenlieferungen finanzieren. Zum Newsblog.

Berlin.Bundesfinanzminister Christian Lindner ruft angesichts der Sanktionen gegen Russland mit Auswirkungen auch auf Deutschland zum Durchhalten auf. „Diese Sanktionen sind auf Dauer“, sagt der FDP-Chef. „Wir brauchen einen langen Atem, wir haben diesen langen Atem.“ Deutschland sei bereit, die negativen Auswirkungen der Sanktionen auch hierzulande zu tragen, „denn sie sind der Preis der Freiheit“.

Klage in Den Haag eingereicht

Der könnte sich nach Ansicht der britischen Außenministerin Liz Truss über Jahre hinziehen. „Wir wissen, dass Russland über starke Kräfte verfügt. Wir wissen, dass die Ukrainer mutig sind und entschlossen, sich für ihre Souveränität und territoriale Integrität einzusetzen und zu kämpfen“, sagt die konservative Politikerin im Interview mit dem britischen Nachrichtensender Sky News. seien zwar „sehr, sehr hart“, aber es werde Zeit benötigen, bis sie Wirkung zeigten und die russische Wirtschaft entkräfteten. „Ich fürchte, das wird nicht schnell vorbei sein, sondern wir müssen uns auf eine sehr lange Strecke einstellen.“

Die EU wird aller Voraussicht nach Waffenlieferungen an die Ukraine finanzieren. Wie EU-Beamte in Brüssel bestätigen, soll ein entsprechender Vorschlag am Sonntagabend von den Außenministern der Mitgliedstaaten bei einer Sondersitzung gebilligt werden. Das Geld würde demnach aus der sogenannten „Europäische Friedensfazilität“ kommen. Für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist die „Friedensfazilität“ mit rund fünf Milliarden Euro ausgestattet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag Klage gegen Russland eingereicht. Das schreibt der 44-Jährige auf Twitter. „Russland muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass es den Begriff des Genozids manipuliert hat, um eine Aggression zu rechtfertigen“, so Selenskyj. „Wir fordern eine dringende Entscheidung, die Russland auffordert, die militärischen Aktivitäten jetzt einzustellen, und erwarten, dass die Gerichtsverfahren nächste Woche beginnen.“

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen fordern eine klare EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine. „Die Ukraine ist zu einem großen Maidan-Platz geworden. Die Ukraine sieht ihre Zukunft in Europa. Die EU sollte der Ukraine sofort Kandidatenstatus und Zugang zu Fördermitteln gewähren“, twittert der lettische Staatspräsident Egils Levits. Zuvor hatten sich bereits seine baltischen Amtskollegen Gitanas Nauseda (Litauen) und Alar Karis (Estland) dafür ausgesprochen, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen.Beobachter (dpa)