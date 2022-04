Krieg Ukraine: Merz für Panzerlieferungen CDU-Chef Merz verlangt die Lieferung auch schwerer Waffen wie Panzer an die Ukraine. Alle Entwicklungen hier im Newsblog.

Berlin.Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz verlangt die Lieferung auch schwerer Waffen wie Panzer aus Deutschland an die Ukraine. „Die Lieferung von Waffen ist zulässig zur Selbstverteidigung dieses Landes. Und sie sollte auch in dem Umfang erfolgen, wie dieses Land sie braucht, und wie es diese auch bedienen kann“, sagt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. „Ich würde von meiner Seite aus im Augenblick hier keine Unterscheidung treffen wollen“, sagt er auf die Frage, ob er eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Waffentypen vornehme.

Zahl der Flüchtlinge steigt weiter

Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland steigt weiter an, wenn auch nicht mehr so rasch wie noch vor zwei Wochen. Wie das Bundesinnenministerium per Twitter mitteilt, erfasst die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskriegs insgesamt 309.868 Kriegsflüchtlinge - überwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen. Binnen 24 Stunden kamen 3.032 Neuankömmlinge hinzu. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Schutzsuchenden höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.