Ukraine-Krieg Ukraine: Scholz und Macron reden mit Putin In dem 80-minütigen Telefonat ging es um westliche Waffenlieferungen und Friedensgespräche. Alle aktuellen Infos im Newsblog.

Donezk.Europol ist besorgt, dass aus der Europäischen Union in die Ukraine gelieferte Waffen langfristig in die falschen Hände geraten könnten. „Irgendwann ist der Krieg vorbei. Wir wollen eine Situation verhindern wie vor 30 Jahren im Balkankrieg. Die Waffen aus diesem Krieg werden noch heute von kriminellen Gruppen genutzt“, sagte die Direktorin der Europäischen Polizeibehörde, Catherine De Bolle, im Interview der „Welt am Sonntag“. Europol plane daher, eine internationale Arbeitsgruppe zusammenzustellen, um angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Strategien für einen Umgang mit der Situation zu entwickeln.

Europol beobachte zudem verdeckte Aus- und Einreiseaktivitäten

bekannter terroristischer und gewaltbereiter, extremistischer

Personen zwischen der Ukraine und der EU, sagte De Bolle weiter. „Die Situation ist hochdynamisch und fragmentiert, und wir erhalten unterschiedliche Zahlen von unseren europäischen Partnern“, so die Polizei-Direktorin. Derzeit registriere Europol zudem eine Zunahme von Cyberangriffen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. (dpa)