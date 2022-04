Krieg in der Ukraine Ukraine: Sieben Flüchtende sterben Die Ukraine meldet sieben Tote, nachdem ein Bus mit Flüchtenden beschossen wurde. Alle Infos im Newsblog.

Chrakiw.Bei einem Beschuss von Flüchtlingsbussen sollen in der Ostukraine offiziellen Angaben zufolge sieben Menschen getötet worden sein. 27 weitere Menschen sollen durch den Angriff russischer Soldaten in der Ortschaft Borowa im Kreis Isjum verletzt worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebietes Charkiw am Freitag mit. Es werde wegen Mordes ermittelt. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht.

Russland hatte Ende Februar den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Die Vereinten Nationen haben seitdem mehr als 1900 getötete Zivilisten registriert. In Wirklichkeit dürften die Opferzahlen aber noch deutlich höher sein.