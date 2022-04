Krieg Ukraine: Von der Leyen in Kiew Die Zahl der Flüchtlinge steigt. Die EU-Kommissionspräsidentin trifft Selenskyi. Alle Entwicklungen hier im Newsblog.

Berlin.Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland steigt weiter an, wenn auch nicht mehr so rasch wie noch vor zwei Wochen. Wie das Bundesinnenministerium per Twitter mitteilt, erfasst die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskriegs insgesamt 309.868 Kriegsflüchtlinge - überwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen. Binnen 24 Stunden kamen 3.032 Neuankömmlinge hinzu. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Schutzsuchenden höher liegt, da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und sich Menschen mit ukrainischem Pass 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten dürfen.

EU-Kommissionspräsidentin in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird diese Woche für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew reisen. Sie werde begleitet vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, teilt ihr Sprecher auf Twitter mit. Das Treffen werde vor der für Samstag in Warschau geplanten Geberkonferenz stattfinden, bei der Geld für die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen des Ukraine-Kriegs gesammelt werden soll. Den genauen Tag wollte eine Sprecherin auf Nachfrage nicht nennen.

Die Ukraine kündigt für diesen Dienstag die Einrichtung von insgesamt sieben Fluchtkorridoren für die Evakuierung von Zivilisten an. Die belagerte Hafenstadt Mariupol könnten Bewohner aber ausschließlich in Privatautos verlassen, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Agentur Ukrinform zufolge.

Die Bundesregierung unterstützt die wegen der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unter Druck stehende Republik Moldau mit einem ungebundenen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro. Dies habe Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden, teilt Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Mit dem Kredit wolle die Bundesregierung dem Land finanzielle Unterstützung zukommen lassen, das sich politisch und finanziell, aber insbesondere auch durch die hohe Zahl aufgenommener Geflüchteter und gestiegener Energiekosten enormen Herausforderungen gegenübersehe.

Auch Italien weist russische Diplomaten aus

Nach der Bundesregierung, die 40 russische Diplomaten zu in Deutschland „unerwünschten Personen“ erklärt hat, ergreift auf Italien Maßnahmen. Das Land weist 30 russische Diplomaten aus. Das teilt Außenminister Luigi Di Maio bei einer Konferenz in Berlin mit. Auch Frankreich und Dänemark reagieren ähnlich.