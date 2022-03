Um Medaillen kämpfen Einige Menschen haben Behinderungen und machen trotzdem Leistungssport. Für die besten unter ihnen gibt es die Paralympischen Spiele. Am Freitag fingen sie an.

dpa

Mail an die Redaktion Das Mädchen mit der Brille ist die sehbehinderte Biatheltin Linn Kazmaier im deutschen Team. Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Einige Sportler und Sportlerinnen rollten im Rollstuhl ins große Stadion. Das Andere benutzen eine Prothese, also ein künstliches Körperteil, um sich gut bewegen zu können. Das hindert diese Menschen aber nicht daran, in den nächsten Tagen um Medaillen bei einem großen Turnier zu kämpfen.

Denn am Freitag wurden in Chinas Hauptstadt Peking die Paralympischen Winterspiele eröffnet. Teams aus vielen Ländern zogen dabei mit Fahnen ins Stadion ein. Es gab auch ein Feuerwerk und Lichtspiele. Paralympisch bedeutet, es treten nur Sportlerinnen und Sportler an, die eine Behinderung haben.

Aus Deutschland nimmt zum Beispiel Linn Kazmaier teil. Die 15-Jährige aus der Stadt Nürtingen ist die Jüngste im deutschen Team. Sie tritt das erste Mal bei den Paralympischen Spielen an. Ihren ersten Wettkampf bestreitet sie am Samstag.

Linn hat eine Sehbehinderung. Was das bedeutet, findet sie schwer zu beschreiben: „Ich kann’s nicht ganz so gut erklären, weil ich schon von Geburt an so sehe, und dann immer denke, dass ich normal sehe“, sagt sie. „Wenn jetzt jemand, der normal sieht, das kriegen würde, was ich hab, würde er ein verschwommenes, wackelndes Bild sehen. Und gerade, wenn die Sonne scheint, wäre er immer geblendet.“ Deswegen trägt Linn auch immer eine besonders dunkle Sonnenbrille.

Sie tritt in den Disziplinen Langlauf und Biathlon gegen andere sehbehinderte Sportlerinnen an. Beim Biathlon geht es etwa darum, mit einer Waffe bestimmte Punkte zu treffen.

Aber wie kriegt man das hin, wenn man nur sehr wenig sehen kann? „Wir schießen nach Gehör“, sagt Linn. Das heißt: Sie hört verschiedene Hilfstöne und kann dadurch beurteilen, ob sie mit ihrer Waffe richtig zielt. Dann hört sie einen hohen Ton. „Den ganz hohen Ton kann man sich ungefähr so vorstellen, wie so ein Insekt“, sagt Linn. Dann drückt sie ab.