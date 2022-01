Außenansicht Umfassende Beratung für Schwangere Konfliktberatung kann nur von speziell ausgebildeten Beraterinnen und Beratern gemacht werden, sagt Maria Eichhorn.

Merken

Mail an die Redaktion Sozialpädagogin Karin Grauf (r.) von der Katholischen Schwangerschaftsberatung unterhält sich im Caritas-Zentrum der Caritas Heilbronn-Hohenlohe mit einer Frau, die sich von ihr hatte beraten lassen und ihr Kind zur Welt gebracht hat. Foto: Marijan Murat/dpa

Maria Eichhorn, MdB. a. D. und CSU-Politikerin Foto: Martina Klinke

Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche soll fallen. Das sagt CSU-Politikerin Maria Eichhorn dazu.

Die Bundesregierung will das Werbeverbot für den Schwangerschaftsabbruch in § 219a streichen. Was halten Sie davon?

Nach einer schwierigen und langen Diskussion um die Paragrafen 218 und 219 StGB, mit der ich als Bundestagsabgeordnete intensiv befasst war, wurde 1995 die jetzt gültige Beratungsregelung entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1993 vom Bundestag verabschiedet. Das geltende Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch ist ein Kompromiss. Ihn nun aufzuschnüren bedeutet, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung erneut geführt und die bewährte Regelung, welche der Schwangeren in einem Beratungsgespräch durch Rat und Hilfe es ermöglicht, eine verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen, aufs Spiel gesetzt wird.

Als Argument für die Abschaffung des § 219a wird unter anderem genannt, dass sich Frauen bislang auf Informationen aus zweiter Hand verlassen müssen. Da widersprechen Sie, oder?

Alle staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen wie Donum Vitae sind verpflichtet, der Schwangeren „ jede nach Sachlage erforderliche medizinische, soziale und juristische Information“ zukommen zu lassen. Diese Konfliktberatung kann nur von speziell ausgebildeten Beraterinnen und Beratern gemacht werden. Bei Bedarf können weitere Fachleute wie Ärzte oder Juristen hinzugezogen werden. Diese umfassende Beratung, dient gleichermaßen der Schwangeren und dem Schutz des ungeborenen Lebens und hilft der Frau, Bereiche wahrzunehmen, die sie unter dem Druck der Entscheidung noch nicht bedacht hatte. Wenn von Information aus zweiter Hand gesprochen und gleichzeitig gesagt wird, dass für die Frauen damit das Grundrecht auf Würde, körperliche Unversehrtheit und Informationsfreiheit „ausgehebelt“ wird, zeugt das von völliger Unkenntnis einer verantwortungsvollen Beratungspraxis, die ich für Donum Vitae in Anspruch nehme. Bei einer Konfliktberatung braucht es Informationen, die über die ärztliche Beratung hinaus psychosoziale Bereiche wie Angst vor der Zukunft, psychische und physische Belastungen, finanzielle Sorgen, Probleme in der Partnerschaft und Sorge um den Arbeitsplatz usw. aufgreift.

Bundesländern oder Kommunen können schon jetzt Listen veröffentlichen mit Arztpraxen, die Abbrüche durchführen. Was spricht dann dagegen, dass Ärzte selbst sagen, sie tun es?

Die Bundesländer regeln selbst, wie Informationen weitergegeben werden, welche Ärzte einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. In Bayern erteilen die Gesundheitsämter und gesetzlichen Krankenkassen Auskunft. Damit soll verhindert werden, dass Ärzte, die Abbrüche im Rahmen des § 218 a vornehmen, Werbung dafür machen. Der Abbruch einer Schwangerschaft darf in der Öffentlichkeit nicht wie andere ärztliche Leistungen dargestellt oder sogar beworben werden. Eine Information darüber, welche Ärzte oder Einrichtungen einen Abbruch vornehmen, muss jedoch gegeben sein. (ct)