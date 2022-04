Digitalisierung Umfrage: Größter Digitalisierungs-Bedarf bei Verwaltung

In Sachen Digitalisierung herrscht offenbar große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Das legt zumindest eine Umfrage nahe. Der größte Handlungsbedarf wird in der öffentlichen Verwaltung ausgemacht.

dpa