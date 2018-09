Parteien

Umfrage: Mehrheit der Bundesbürger für Überwachung der AfD

Gemeinsam mit der islam- und fremdenfeindlichen Pegida geht die AfD an diesem Samstag in Chemnitz auf die Straße. Viele Kritiker sehen die Partei in den Rechtsextremismus abdriften. Ein Fall also für den Verfassungsschutz?