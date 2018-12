Konflikte UN: 20 Millionen Menschen im Jemen leiden Hunger Der Krieg hat den Jemen bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet. Kinder hungern, Menschen werden bombardiert, ein Volk stirbt. Inzwischen sind zwei Drittel der Bevölkerung unterernährt.

Schwer bewaffnet: Anhängerinnen der Huthi-Rebellen. Foto: Hani Al-Ansi

Fast menschenleer: Ein zerstörter Straßenzug in der Stadt Taiz. Foto: Maad Al Zekri/AP

Im Jemen kämpfen die Huthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung des Landes, die von der saudisch geführten Militärkoalition unterstützt wird. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua

New York.Die katastrophale Hungerkrise im Bürgerkriegsland Jemen verschlimmert sich weiter. Nach jüngsten UN-Angaben haben dort mittlerweile 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder - das sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung - große Schwierigkeiten, an ausreichend Lebensmittel zu kommen.

240.000 Menschen würden bei Bewertung der Hungerkrise nun in die höchste Kategorie 5 eingestuft, sagte Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Montag in New York.

Für 2019 würden vier Milliarden Dollar (3,5 Mrd Euro) benötigt, um die UN-Generalsekretär António Guterres die Weltgemeinschaft im Februar in Genf bei einer Spenderkonferenz bitten wolle. Das ist doppelt soviel wie 2017. Saudi-Arabien, das im Jemen eine Militärallianz im Kampf gegen Huthi-Rebellen anführt, sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hätten erneut hohe Spenden zugesagt, erklärte Lowcock.

Die Haltung der Saudis und der verbündeten VAE, im Jemen Krieg zu führen und die Bevölkerung zugleich mit humanitärer Hilfe zu unterstützen, kommentierte Lowcock nicht. „Wir danken allen Spendern regelmäßig“, sagte er. Gewalt aller Beteiligten würde zudem regelmäßig verurteilt. Ohne die Spenden wäre die Lage im Land fraglos noch viel schlimmer, sagte Lowcock.