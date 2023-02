Russischer Angriffskrieg UN-Chef Guterres befürchtet Ausweitung des Ukraine-Krieges Vor bald einem Jahr begann die russische Invasion in der Ukraine. Das Land wehrt sich mit Waffen aus dem Westen, Russland soll eine neue Offensive vorbereiten. UN-Generalsekretär Guterres sieht eine weitere Eskalation.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion „Mit weit geöffneten Augen in einen größeren Krieg“: UN-Generalsekretär António Guterres ist besorgt. Foto: Christophe Gateau/Christophe Gateau/dpa

New York.UN-Generalsekretär António Guterres befürchtet eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. „Ich befürchte, die Welt schlafwandelt nicht in einen größeren Krieg hinein - ich befürchte, sie tut dies mit weit geöffneten Augen“, sagte Guterres in New York vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Knapp ein Jahr nach der Invasion Russlands in sein Nachbarland werde die Aussicht auf Frieden immer geringer, die Gefahr einer weiteren Eskalation wachse. Das Risiko eines Atomkriegs sei so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Die Welt brauche Frieden in der Ukraine, sagte Guterres.