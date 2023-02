Mit großer Mehrheit UN-Vollversammlung fordert Russlands Rückzug aus der Ukraine

Mail an die Redaktion Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin von Deutschland, spricht bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs haben die UN-Mitgliedstaaten mit breiter einen russischen Truppenabzug gefordert. In einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung in New York stimmten am Donnerstag 141 der 193 Mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution.

Sieben Staaten stimmten gegen den Text, 32 Staaten - darunter China und Indien - enthielten sich.







In der unter anderem von Deutschland unterstützten Resolution wird ein „umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden“ in der Ukraine gefordert. Russland wird aufgefordert, „sofort, vollständig und bedingungslos“ alle seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte die UN-Mitgliedstaaten vor dem Votum aufgerufen, sich geschlossen für ein Ende des Krieges einzusetzen. „Wir wollen, dass dieser Krieg endet. Wir wollen Frieden“, sagte sie vor der UN-Vollversammlung. Das bedeute, dass Russland seine Truppen sofort aus der Ukraine abziehen müsse.

Seit Kriegsbeginn Reihe von Resolutionen beschlossen

Die UN-Vollversammlung hat seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 eine Reihe von Resolutionen zu dem Krieg beschlossen, die aber nicht völkerrechtlich bindend sind. So stimmten im März 141 der 193 UN-Mitgliedstaaten für eine Resolution, in der Russland zum „sofortigen“ Abzug aus der Ukraine aufgefordert wurde.

Im April beschloss die Vollversammlung mit einer deutlich knapperen Mehrheit von 93 Stimmen, Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat in Genf auszusetzen. Im Oktober verurteilten dann 143 Mitgliedstaaten die „illegalen Annexionen“ der ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja durch Russland.

− afp