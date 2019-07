Aussenansicht Unbedingt die Energiewende vorantreiben Bei den Firmen kehrt Ernüchterung ein. Von der Energiewende hatte ihnen die Politik mehr versprochen.

Dr. Jürgen Helmes, Diplom-Volkswirt

Versorgungssicherheit, Zukunftsorientierung und wettbewerbsfähige Preise sind die Anforderungen, die die Wirtschaft an die Energieversorgung hierzulande stellt. Vergleicht man die Strompreise in Deutschland mit denen unserer europäischen Nachbarländer oder betrachtet man die Trägheit bei der Weiterentwicklung erneuerbarer Energien und den schleppenden Netzausbau, so kehrt bei den Firmen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim Ernüchterung ein. Von der Energiewende hatte ihnen die Politik mehr versprochen.

Auch die Netzstabilität steht, so scheint es, vor einer großen Herausforderung. Das haben wir kürzlich erst erleben müssen: Kurz vor knapp wendeten die nationalen Übertragungsnetzbetreiber im Juni mehrere Blackouts ab. Nicht immer wird ihnen das auf den letzten Drücker noch gelingen. Beim plötzlichen Stromausfall stehen nicht nur Produktionslinien still oder Büro-Computer stürzen ab. Ganze Systeme können durch Blackouts irreparabel beschädigt werden – mit teuren Folgen für die Unternehmen.

„Die Unternehmen sind bereit, Verantwortung für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz zu übernehmen." Dr. Jürgen Helmes



Im Zusammenhang mit dem Atom- und Kohleausstieg muss die Politik den Ausbau erneuerbarer Alternativen, aber auch Maßnahmen zur Sicherstellung der zukünftigen Versorgungssicherheit, strategisch und konsequent vorantreiben. Aus diesem Grund fordern die Industrie- und Handelskammern vom Bund die Erstellung eines konkreten Maßnahmenplans für die Energiewende. Daraus muss klar hervorgehen, wie die Energiepreise gesenkt, die Energie-Infrastruktur ertüchtigt und erweitert sowie eine störungsfreie Stromversorgung lokal, aber auch europaweit, gesichert werden können.

Die Unternehmen sind bereit, Verantwortung für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz zu übernehmen. Sie benötigen dafür jedoch sichere Rahmenbedingungen, etwa beim Betrieb dezentraler Eigen-Erzeugungsanlagen. Die Politik täte gut daran, sie hier noch mehr zu unterstützen. Denn die dezentralen Energieerzeuger wiederum könnten Systemdienstleistungen erbringen, die das Stromnetz stabilisieren. Diese Maßnahmen sind gute Argumente für die Energiewende. Sie schaffen Vertrauen und stellen sicher, dass der nachhaltige Umbau der deutschen Energiegewinnung auch wirklich funktioniert.

