Bundestagswahl Union: aus der Defensive kommen Die Union will bei ihrem zentralen Wahlkampfauftakt aus der Defensive kommen und gegen sinkende Umfragewerte ankämpfen.

Mail an die Redaktion Kanzlerkandidat Armin Laschet will in der Schlussphase vor der Wahl noch einmal überzeugen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin.Vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte starten die Unionsparteien an diesem Samstag (11.00 Uhr) in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs. Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet will bei der zentralen Auftaktveranstaltung in Berlin gemeinsam mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Defensive kommen. Ein eigentlich geplantes Dreitageprogramm der Union zum Wahlkampfauftakt war wegen der Flutkatastrophe abgesagt worden.

Im Berliner Tempodrom wollen Laschet, Söder und Merkel Reden halten. Außerdem soll zu Wahlkämpfern vor Ort geschaltet werden - die Union beginnt an diesem Tag im ganzen Bundesgebiet parallel ihre Wahlkampfaktionen.

Unruhe bei CDU und CSU ist groß

Führende CDU-Politiker hatten am Freitag vor dem Hintergrund schwacher Unions-Umfragewerte davor gewarnt, bei der Bundestagswahl am 26. September das Kreuz bei der FDP zu machen. „Jeder, der die FDP wählt, muss wissen: Der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen“, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in der ARD. FDP-Chef Christian Lindner habe diese Konstellation nicht ausgeschlossen. Auch vor einer Koalition aus SPD und Grünen mit der Linken warnte Ziemiak.

Die Unruhe bei CDU und CSU ist groß, denn der Vorsprung der Union und ihres Kanzlerkandidaten Laschet in Umfragen schmilzt weiter. Mit Spannung wird erwartet, ob sich Söder beim Wahlkampfauftakt erneut mit spitzen Bemerkungen über Laschet äußert. Der bayerische Ministerpräsident war Laschet im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union im Frühjahr unterlegen. Am Donnerstag schlug Söder nochmals Alarm, nachdem eine Kantar-Umfrage die Union nur noch bei 22 Prozent sah. Der CSU-Chef warnte ebenfalls vor einer Ampel-Koalition oder einem Linksbündnis. In der heißen Phase im Wahlkampf müsse jetzt hart gearbeitet werden, forderte er und rief zur Geschlossenheit auf.