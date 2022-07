Exklusiv Union stellt neue Bundestagsinitiative zu Panzerlieferungen in Aussicht von Mareike Kürschner

Nachdem FDP und Grüne ein Umdenken bei direkten Panzerlieferungen an die Ukraine angedeutet haben, stellt die Union eine neue Bundestagsinitiative zu dem Thema in Aussicht.

„Wenn die direkten Lieferungen nicht zustande kommen, werden wir die Kollegen der Grünen und FDP beim Wort nehmen und das zur Abstimmung stellen“, sagte CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephul der Mediengruppe Bayern. FDP und Grüne seien klar auf Unionslinie eingeschwenkt. „Damit gibt es jetzt eine klare Mehrheit im deutschen Bundestag, Panzer direkt zu liefern.“

Wadephul sieht nun Kanzler Olaf Scholz (SPD) unter Zugzwang. „Es könnte sein, dass diese Woche noch was passiert, zum Beispiel in Sachen Marder-Lieferung.“ Der Druck auf den Kanzler sei nach den Aussagen von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Wochenende „gewaltig gewachsen“.