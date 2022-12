Verdient viel mehr als Kanzler Scholz Union und Linke fordern Kopplung des Gehalts des Bahnchefs an Pünktlichkeit der Züge von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Richard Lutz, DB-Vorstandsvorsitzender verdient deutlich mehr als der Bundeskanzler. Foto: Patrick Pleul/dpa

Verkehrspolitiker von Union und Linken haben die Kopplung des Gehalts des Bahnchefs an die Pünktlichkeit der Züge gefordert. Schließlich erhält er aktuell

Verkehrsausschussmitglied und stellertretender CSU-Fraktionsvorsitzender Ulrich Lange sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Die Pünktlichkeitsquote der Bahn im Jahr 2022 ist erschreckend. Die Bahn muss nun alles daran setzen, das verloren gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen. Auch die Bundesregierung muss endlich handeln. Dies betrifft auch Boni und Gehälter des Vorstandes der DB AG, die im Verhältnis zur Leistung des Konzerns stehen müssen. Was für die Lufthansa gilt, muss erst recht für einen Konzern in Bundeseigentum gelten.“ Bisher orientieren sich zwar die Boni an Kriterien wie Pünktlichkeit, nicht aber das Gehalt. Der Bahn-Chef erhält verglichen mit den übrigen staatlichen Unternehmen das höchste Gehalt.

Linken-Verkehrspolitiker Thomas Lutze sagte den Zeitungen: „Die Linksfraktion unterstützt die Forderung nach einer leistungsgerechten Bezahlung des Bahnvorstandes. Ein wesentlicher Leistungsfaktor sind die Verspätungen der Züge. Sind mehr als zehn Prozent der Verkehre verspätet, müssen die Gehälter des Vorstandschef und der verantwortlichen Vorstandsmitglieder deutlich gekürzt werden.“

SPD verteidigt hohes Gehalt

Die SPD verteidigte dagegen die hohen Gehälter insbesondere des Bahn-Chefs gegen Kritik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Detlef Müller erklärte: „Die DB AG ist eines der größten Unternehmen des Landes. Eine entsprechende Vergütung ist daher notwendig, um Personen mit entsprechenden Profil für Führungspositionen, die zudem stark im öffentlich Fokus stehen, zu gewinnen und zu halten.“

Zudem sei festzuhalten, dass sich die Vergütungen von Bahnvorständen deutlich unterhalb der Summen bewegen, die bei Unternehmen mit ähnlicher Größe oder ähnlichem Umsatz in der Privatwirtschaft aufgerufen werden.“ Sowohl die Bundespolitik als auch die DB AG hätten den klaren Anspruch, den Bahnverkehr in Deutschland zukunftsfest zu gestalten, so Müller. „Hierzu bedarf es eines klaren Monitorings der Arbeit des DB Vorstandes. Das bedeutet aber nicht, dass jede Problemlage, die sich im Betrieb ergibt, jedes Mal skandalisiert werden darf.“