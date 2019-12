Bundesregierung Union und SPD planen weiter Koalitionsausschuss Wann gibt es ein erstes Treffen der beiden neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit der Unionsspitze? Es gibt verwirrende Nachrichten. Klappt es vor Weihnachten?

Berlin.Die Spitzen von Union und SPD arbeiten weiterhin an einem Termin für eine Sitzung des Koalitionsausschusses in der kommenden Woche. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochabend aus Koalitionskreisen in Berlin.

Vor allem die Union besteht nach diesen Informationen darauf, dass der Ausschuss sich noch vor Weihnachten trifft. Aber auch auf SPD-Seite bestehe großes Interesse an einem solchen Treffen. Es sei sinnvoll, sich noch vor dem Jahreswechsel über die in den nächsten Monaten anstehenden Themen und Projekte auszutauschen, hieß es.

Zuvor hatte es geheißen, es werde in diesem Jahr kein Treffen des Koalitionsausschusses mehr geben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, am Donnerstag würden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erstmals zu einem persönlichen Gespräch mit Merkel zusammenkommen. Es sei ein Treffen am Vormittag verabredet worden. Unklar war am Abend zunächst, wo Merkel, Esken und Walter-Borjans zusammenkommen werden.

Nach den dpa-Informationen ist am 19. Dezember nachmittags zunächst ein Kennenlerntreffen zwischen den Parteivorsitzenden von Union und SPD geplant. Unklar ist demnach noch, an welchem Ort sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder mit den neuen SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans treffen.

Beide Seiten würden seit einigen Tagen und auch weiterhin daran arbeiten, dass darüber hinaus im Anschluss an das Kennenlerntreffen der Parteichefs ein Koalitionsausschuss stattfinden könne, hieß es weiter. Den Willen, ein solches Treffen vor Weihnachten einzuberufen, gebe es auch auf Seiten von Esken und Walter-Borjans. Dabei gehe es nicht um ein Kaffeekränzchen, sondern um weiterführende inhaltliche Gespräche. In der Union hieß es weiter, man gehe der Unterredung mit Esken und Walter-Borjans sehr gelassen entgegen.

Die Suche nach einem Termin gestaltet sich auch deswegen schwierig, weil an dem betreffenden Donnerstagabend - 19. Dezember - auch das übliche Kamingespräch der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Bundesratssitzung am darauf folgenden Freitag geplant ist. Bei der Sitzung stehen schwierige Entscheidungen an, etwa zum Klimapaket der Bundesregierung, zu dem derzeit Verhandlungen im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat laufen.

Esken und Walter-Borjans waren vergangenen Freitag auf dem SPD-Parteitag in Berlin als Vorsitzende bestätigt worden. Sie hatten zuvor einen Mitgliederentscheid gewonnen. Mit dem neuen Duo rückt die SPD nach links, es strebt Verhandlungen über Nachbesserungen am Kurs von Schwarz-Rot an. Auf ihrem Parteitag hatten die Sozialdemokraten die perspektivische Überwindung der Schuldenbremse und die Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert. Außerdem beschlossen sie eine Abkehr von der Sozialstaatsagenda 2010 ihres früheren Kanzlers Gerhard Schröder.

Die Union lehnte zentrale Forderungen der SPD unmittelbar ab. Nach dpa-Informationen von Teilnehmern hatte Kramp-Karrenbauer am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion bekräftigt, dass es keine Neu- oder Nachverhandlungen am Koalitionsvertrag geben wird.

Die scheidende Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, hielt der Bundesregierung derweil Mutlosigkeit vor. „Ich stelle im Moment fest, dass die große Koalition bei jeder Maßnahme fragt: Hilft uns das? Bessert das unser parteiliches Profil?“, sagte Krautzberger der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag). „So entsteht keine stringente, keine strategische und keine mutige Politik.“ Derzeit orientierten sich Union und SPD „mehr nach Parteipolitik als nach Inhalten“, kritisierte sie. „Die Politik hat zu wenig Mut.“