Reaktion auf Habeck-Entscheidung Unions-Fraktion will im Bundestag Aufhebung der Gasumlage beantragen von Gernot Heller

Merken

Mail an die Redaktion Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, informiert zur Gasumlage. Foto: dpa-Bildfunk

Die Verstaatlichung des Gas-Importeurs Uniper und das Festhalten von Wirtschaftsminister Robert Habeck an der Gasumlage haben heftige Reaktionen in der Unionsfraktion ausgelöst.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und Energieexperte der Unions-Bundestagsfraktion Andreas Jung sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Robert Habeck muss jetzt alle Karten auf den Tisch legen, offene Fragen beantworten und die Gasumlage endgültig absagen. Sie ist der weiße Elefant der Ampel: Alle wissen, sie ist vor die Wand gefahren, aber noch spricht es dort niemand offen aus. Wir werden morgen im Bundestag die Aufhebung beantragen. Spätestens mit der Verstaatlichung von Uniper muss jedem klar sein: Die Ampel ist da auf dem Holzweg.“







Jung: Verantwortung und Kosten müssen geklärt werden

Das die geplante Übernahme von 99 Prozent an Uniper durch den Staat angeht, so forderte Jung, dazu müsse „geklärt werden, welche Kosten auf den Bundeshaushalt konkret zukommen und welchen Teil der Verantwortung der Mutterkonzern Fortum übernimmt. Zudem erwarten wir von der Bundesregierung Antworten zum Umfang mit den zu Uniper gehörenden Kohle- und Gaskraftwerken in Russland und zu den Kernkraftwerksbeteiligungen in Schweden.“ Jung hält es für nötig, dass das Parlament bei alldem besser einbezogen werden muss.