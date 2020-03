Klima Unser Schwerpunkt Klimawandel In unserem Jahresthema erfahren Sie, was sich verändert, wie wir uns auf den Wandel einstellen und ihn bremsen können.

Das Arktis-Eis schmilzt – das wirkt sich auch auf unsere Lebensbedingungen in Europa aus.

Regensburg.Der Klimawandel ist Fakt. Dass sich die Erde erwärmt und wir Menschen der Auslöser dafür sind, ist in der Wissenschaft eine nahezu einhellige Erkenntnis. Klar ist auch, dass die Erderwärmung für jeden von uns Folgen hat – ganz gleich, ob man sie zur Kenntnis nimmt oder leugnet. Deshalb wird die Mittelbayerische in diesem Jahr dieses Thema als Schwerpunkt setzen. Dabei gilt eine Grundlinie: Wir schließen uns der Meinung der Klimaforschung an, die den menschengemachten Klimawandel beschreibt.

Wir werden eine Vielzahl von Informationen darüber anbieten, was sich bei uns verändert, wie der Klimawandel uns verändert, wie wir uns auf ihn einstellen und wie wir ihn bremsen können. Wir werden einfache Tipps ebenso geben wie auf das große Ganze blicken – so weit es geht immer mit dem Fokus auf unsere Region. Ob Bauen und Wohnen, Verkehr, Konsum, Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft und Forschung – all das und noch mehr wird eine Rolle spielen und soll Ihnen dabei helfen, mehr zu wissen und Ihre Entscheidungen treffen zu können.