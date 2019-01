Aussenansicht Unsichere Zeiten im Internet Wir sollten uns darüber bewusst sein, dass nicht jede Art, das Internet zu nutzen, sinnvoll ist, findet unsere Gastautorin.

Von Andrea Prill, PR-Managerin

Merken

Mail an die Redaktion Die Autorin ist PR-Managerin und Journalistin bei der Brill PR in München.

Der jüngste Datenskandal, bei dem persönliche Daten zahlreicher prominenter Persönlichkeiten und Politiker veröffentlicht wurden, aber auch die Datenschutzprobleme, die bei Facebook in der letzten Zeit bekannt wurden, wie etwa im Fall von Cambridge Analytica, zeigen es sehr deutlich: Wir sind alle begeisterte Nutzer des Internets, sind aber zunehmend verunsichert, was die Sicherheit im Internet betrifft. Denn insbesondere das bereitwillige Einstellen von privaten Daten macht das Leben eines Einzelnen transparent und lädt Hacker dazu ein, sich großzügig an diesen Daten zu bedienen.

Gerade beim soeben aufgeklärten Datendiebstahl durch einen jungen Mann aus Hessen wurden sogleich die Klagen laut, die sich gegen Behörden und politische Organisationen richteten, die gefälligst für ein sicheres Internet sorgen sollten. Aber ist es nicht auch eine Frage der persönlichen und individuellen Verantwortung, an die appelliert werden sollte?

Gerade in der professionellen Pressearbeit und im Journalismus ist die Frage nach der Relevanz einer Botschaft für die jeweilige Zielgruppe, an die sie sich richtet, von großer Bedeutung. Aber dies ist im Zuge der breiten Möglichkeit für alle, im Internet „journalistisch“ aktiv sein zu können, verloren gegangen. Gerade wenn wir so freizügig unsere persönlichen Daten und Informationen dem weltweiten digitalen Netz zur Verfügung stellen, sollten wir uns bewusst sein, dass man sich dieser Daten auch bedienen kann und dass die Datenbeschaffung über nichtlegale Handhabungen erfolgt. Die Nutzung der Social-Media-Kanäle durch Unternehmen ist dagegen unter einem ganz anderen Aspekt zu betrachten: Die Unternehmen werben mit ihren Produkten, stellen also Informationen über Produkte ins Internet, in der Regel keine persönlichen Daten. Hier kann die Nutzung des Internets durchaus sinnvoll und zielführend sein.

Als sich der Bundesvorsitzende der Grünen, Jürgen Habeck, in diesen Tagen konsequenterweise von Facebook und Twitter abmeldete, war der Protest groß. Dieser Schritt macht aber deutlich, dass ein Politiker darüber reflektiert, was ihm die Präsenz bei Twitter und Co. überhaupt bringt. Denn bei der kritischen Analyse mancher Nachrichten wird zuweilen klar, wie überbewertet einerseits und gehaltlos andererseits so manche Botschaften sind, die über die Social Media laufen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Mehr aus der Politik lesen Sie hier.