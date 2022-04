Krieg Ursula von der Leyen reist nach Kiew Die EU-Kommissionspräsidentin mit dem Zug von Südpolen in die Ukraine aufgebrochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Berlin.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in der Nacht mit dem Zug von Südostpolen nach Kiew aufgebrochen. In der ukrainischen Hauptstadt will sie unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin von der Leyen wird von einer Delegation begleitet, der auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger und mehrere EU-Parlamentarier angehören.