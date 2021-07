Kommentar US-Abzug: Trauriges Ende einer Narretei Der Abzug des US-Militärs aus Afghanistan ist das Ende eines Einsatzes, der als Reaktion auf 9/11 begann. Ein Kommentar.

Thomas Spang, USA-Korrespondent der Mittelbayerischen

Merken

Mail an die Redaktion Nach fast 20 Jahren haben US-Soldaten und Koalitionstruppen die Luftwaffenbasis Bagram in Afghanistan verlassen. Foto: Rahmat Gul/dpa

Washington.Beim Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan kommen die historischen Bilder der letzten Helikopter aus Saigon in den Sinn, die als Symbol für das Scheitern der Supermacht in Vietnam stehen. Diese Bilder könnten sich zum Ende des mit zwanzig Jahren längsten Krieges in der US-Geschichte in Kabul wiederholen.

#######: ########## ### ############## #### ########### #######

#### ############### ### ########## ############ ######## ########### #### ##### ###### #. #### ## ### ########### #######, ########## ### ############## #### ########### ## #######. ######## ###### ### „###############“. ### ####### #######, ### ##### ### ################ ## ### ####-######### ##### ######## #####. ### ####, ##### ############# #####, ########### ######## ## ####### ######## ### ############## ## #############, ### #### ## ########### ######### #############.

######### ###### ###### #### #### ################# ### ### ###### ##### ##################, ## ### ###### ### ######## ###### ##### ### ######## ##### ### ###### ########. ## #### ### ########## ## ##########, ##### ############## ######### #### ### ########## ### #######. ### ################ ##### ### ##### ######## #####, ### ######### ## ##### ### ##### ####### ### ######## ########### ##### ####### ############### ## ##########.

#### ########### ########### #####

### ######## ###### ##### #####, #### ## ### ############# ### #### ##### ### ### ### ############## ######### ########. ### ###### ### ######### ## ########### ####### #####, #### #### ########### ########### #####. ##### ############ ###### #### ### ########## ### ### ########### #######, ### ######### ########### ### ########### ## ########## ### ### ############ ####### ## #######. ## #### ####### ####. ##### ########### ### ###### ############## ### ### ##. ######### ### „########## ######“ ## ##########. ### #### ### ### ### ##### ### #### ########, ### ### ##### ########## #### ##### ### ########## ########### ########.