Militär US-Armee wertet Grafenwöhr auf Die USA wollen bis 2020 etwa 1500 zusätzliche Soldaten nach Deutschland entsenden, auch in die Oberpfalz.

Mail an die Redaktion US-Soldaten gehen auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr (Oberpfalz) vor einem Wohnblock der US-Army entlang. Foto: Armin Weigel dpa/lby

Regensburg.Das Heereskommando der Vereinigten Staaten in Europa will zusätzlich zu den über 33 000 bereits in Deutschland stationierten US-Soldaten bis 2020 etwa 1500 zusätzliche Soldaten nach Deutschland entsenden. Das meldete die US-Botschaft in Berlin am Freitag. Auch der Standort Grafenwöhr wird dabei aufgewertet durch die Stationierung des Hauptquartiers der Field Artillery Brigade, zwei Raketensystem-Battalione und zusätzliche Unterstützungseinheiten. Ziel der Aufstockung sei die Stärkung der Nato und der europäischen Sicherheit. „Ich danke der deutschen Bevölkerung dafür, dass sie die Amerikanerinnen und Amerikaner, die das Glück haben, in Deutschland stationiert zu sein, stets so herzlich willkommen heißt“, sagte US-Botschafter Richard A. Grenell laut Mitteilung. Die Amerikanerinnen und Amerikaner seinen entschlossen, das transatlantische Bündnis zu stärken, und Präsident Trumps Zusage, die Verteidigungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu erhöhen, trage erheblich dazu bei.

