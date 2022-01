Militär US-Kampfjet verunglückt bei Landung auf Flugzeugträger Misslungene Landung: Beim Aufsetzen eines F-35-Kampfjetsauf einem US-Flugzeugträger im Südchinesischen Meer werden mindestens sieben Seeleute verletzt.

Mail an die Redaktion Normalerweise ist die Landung eines Kampfflugzeuges auf dem Deck eines Flugzeugträgers eine Routineangelenheit. Foto: M. Castellan/U.S. Navy/AP/dpa/Archiv

Washington.Beim Absturz eines F-35-Kampfjets während eines Landeversuchs auf einem US-Flugzeugträger im Südchinesischen Meer sind mindestens sieben Seeleute verletzt worden.

Drei seien nach dem „Unglück“ ins Krankenhaus nach Manila auf den Philippinen gebracht worden, teilte die US-Navy mit. Ihr Zustand war demnach stabil. Die vier weiteren Verletzten wurden noch an Bord des Flugzeugträgers „USS Carl Vinson“ medizinisch versorgt. Drei von ihnen seien entlassen worden.

Der Pilot des Jets vom Typ F-35C habe sich per Schleudersitz retten können und sei von einem militärischen Helikopter geborgen worden. Er sei in stabilem Zustand. In der Region seien Routineflüge durchgeführt worden. Die Unglücksursache werde ermittelt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

