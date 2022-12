USA US-Kongress billigt Haushalt mit Milliardenhilfe für Ukraine 1,7 Billionen US-Dollar umfasst der neue Haushalt der amerikanischen Regierung - rund die Hälfte ist für die Verteidigung vorgesehen. Milliarden erhält auch die Ukraine.

dpa

Mail an die Redaktion Nach dem Senat hat auch das Repräsentantenhaus dem Etat mit einem Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar zugestimmt. Foto: Liu Jie/Liu Jie/XinHua/dpa

Washington.Der US-Kongress hat den neuen Haushalt der Regierung verabschiedet, der unter anderem milliardenschwere Hilfen für die Ukraine vorsieht. Das US-Repräsentantenhaus stimmte dem Etat mit einem Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) zu. Zuvor hatte der Senat das Gesetz gebilligt. US-Präsident Joe Biden muss es noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen - was er dem Weißen Haus zufolge zeitnah tun will.

Etwa die Hälfte des Budgets entfällt auf Verteidigungsausgaben. Knapp 858 Milliarden US-Dollar sind dafür eingeplant. Für die Unterstützung der Ukraine sind rund 45 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Am Mittwoch hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer leidenschaftlichen Rede vor dem US-Kongress in Washington für weitere Unterstützung geworben.

Der neue Haushalt finanziert die Regierungsgeschäfte bis September nächsten Jahres.