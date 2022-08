Biontech/Pfizer US-Notfallzulassung für Omikron-Impfstoff beantragt Schon im September könnte Biontech/Pfizer nach eigener Aussage mit der Auslieferung für einen an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff beginnen. Voraussetzung ist jedoch die Zulassung.

Mail an die Redaktion Spritze mit dem Impfstoff von Biontech. Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa

New York.Das deutsche Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für einen an die derzeit kursierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff beantragt. In den kommenden Tagen solle auch ein Antrag für die Europäische Arzneimittelbehörde Ema abgeschlossen werden, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.

Bei entsprechenden Zulassungen könne schon im September mit der Auslieferung begonnen werden, hieß es weiter. Allerdings gibt es zu der angepassten Variante noch keine klinische Studie. Zuvor hatten die Firmen bereits Anträge für einen auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff eingereicht. In Deutschland spielt diese Variante keine Rolle mehr.