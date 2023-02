Spionage-Vorwürfe US-Präsident Biden erklärt Herkunft der drei abgeschossenen Flugobjekte

Mail an die Redaktion Nach dem Abschuss eines chinesischen Spionage-Ballons Anfang Februar haben in den vergangenen Tagen weitere Flugobjekte für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden erklärt, ob die Objekte ebenso China zuzuordnen sind oder nicht. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Nach dem Abschuss eines chinesischen Spionage-Ballons Anfang Februar haben in den vergangenen Tagen weitere Flugobjekte für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden erklärt, ob die Objekte ebenso China zuzuordnen sind oder nicht.

Die drei rätselhaften jüngst vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte waren US-Präsident Joe Biden zufolge höchstwahrscheinlich zu Forschungszwecken unterwegs. Nach Einschätzung der Geheimdienste gehörten sie wohl Privatunternehmen oder Forschungseinrichtungen, wie Biden am Donnerstag in Washington sagte.







Biden: Keine Verbindung zu Chinas Spionage

„Wir wissen noch nicht genau, worum es sich bei diesen drei Objekten handelte, aber im Moment deutet nichts darauf hin, dass sie mit Chinas Spionageballonprogramm in Verbindung standen“, sagte Biden weiter. Es spreche auch nichts dafür, dass sie zu Spionagezwecken im Auftrag eines anderen Landes unterwegs gewesen seien. Zwischenzeitlich gab es sogar stehen.

Nachdem das US-Militär am 4. Februar einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon abgeschossen hatte, holte es seit Ende vergangener Woche drei weitere bisher nicht identifizierte und kleinere Flugobjekte vom Himmel. Eines wurde über Alaska abgeschossen, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Großen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört. Seitdem wurde über Ursprung und Zweck der Flugobjekte spekuliert.

