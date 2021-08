Afghanistan US-Rückzug: Peinlicher als in Saigon? Die USA reagieren auf die Vorgänge in Afghanistan. Sie bereiten die Evakuierung ihres Botschaftspersonals in Kabul vor.

Pentagon-Sprecher John Kirby geriet in Erlärungsnöte.

Washington.Die Warnungen könnten nicht deutlicher sein. „Verlassen Sie Afghanistan umgehend“, alarmierte die US-Botschaft in Kabul nach dem Fall von Kandahar, der zweitgrößten Stadt, alle Amerikaner, die sich noch im Land aufhalten. „Nutzen sie die verfügbaren kommerziellen Flüge“. Diese Aufforderung gilt bisher offiziell nicht für die 1400 Diplomaten und rund 2600 afghanischen Ortskräfte, die den Betrieb der Botschaft aufrechterhalten.

20 Jahre nach der Rückeroberung der ausgebrannten US-Vertretung am Ende der Terrorherrschaft der Taliban, breitetet sich auf den Fluren des Gebäudes das Unbehagen aus, die Fundamentalisten könnten in absehbarer Zeit wieder zurückkehren. „Ich denke nicht, dass die Leute an dem Punkt sind, dass sie aus den Türen rennen wollen“, zitiert die Washington Post den früheren Botschafter in Afghanistan (2005-07) Ronald E. Neumann.

Wie besorgt die Regierung ist, lässt sich daran ablesen, dass sie drei Kampfeinheiten mit rund 3000 Marines nach Kabul schickt, die für den sicheren Abzug des Botschaftspersonals im Fall der Fälle sorgen sollen. Zusätzliche Streitkräfte werden nach Kuwait verlegt, die im Zweifel als Verstärkung anrücken könnten. Die Entscheidung brachte die Sprecher im Außenministerium und Pentagon in Erklärungsnöte. „Wir ziehen unsere Streitkräfte aus Afghanistan zurück“, betonte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price. Aber die USA würden „ein robustes diplomatisches Engagement erhalten.“ Pentagon Sprecher John Kirby versicherte, „dies ist eine zeitlich begrenzte Mission mit eng begrenztem Auftrag.“

Aus dem Weißen Haus heißt es, der Präsident und seine Berater seien vom Tempo des Vormarsches der Taliban seit Ankündigung des Rückzugs im April überrascht worden. In einem an die Medien durchgesickerten geheimen Lagebericht der Militärs heißt es, Kabul könne binnen Monatsfrist fallen. Ex-Botschafter Neuman äußert Verständnis für das Taktieren der US-Regierung, die nicht falsche Signale aussenden wolle, die den Kollaps der afghanischen Regierung beschleunige. Andererseits dürften die USA nicht zu lange warten, „damit es nicht wie in Saigon oder Mogadischu aussieht“.

Diese Situation möchte auch US-Präsident Biden verhindern. Der steht schon jetzt massiv unter Beschuss von Kritikern, die ihn für die Konsequenzen seiner Rückzugsentscheidung verantwortlich machen. Der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, meint, die Lage könnte peinlicher sein als der Fall Saigons. „El-Kaida und Taliban könnten am 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September unsere Botschaft in Kabul niederbrennen.“ (dpa)