Migration USA: Illegale Einwanderer müssen warten In den USA aufgegriffene „illegale Einwanderer“ sollen künftig in Mexiko auf eine Entscheidung in ihren Verfahren warten.

Mail an die Redaktion Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen verkündete den Beschluss am Donnerstag. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Washington.In den USA aufgegriffene „illegale Einwanderer“ sollen künftig in Mexiko auf eine Entscheidung in ihren Verfahren warten. Dies kündigte Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen am Donnerstag an. So sollten Einwanderer daran gehindert werden, noch vor Ende ihres Verfahrens vor einem Einwanderungsgericht in den USA unterzutauchen, wie dies derzeit häufig geschehe, erklärte die Ministerin.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits vor den Kongresswahlen im November seine Anti-Migrations-Rhetorik verschärft und „Zeltstädte“ für Asylbewerber an der Grenze zu Mexiko sowie ein und eingeschränktes Staatsbürgerschaftsrecht angekündigt. Zudem stationierte er tausende Soldaten an der Grenze zu Mexiko. (afp)

